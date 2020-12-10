西方因疫情焦頭爛額　歐盟藥品管理局遭網攻

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西方因疫情焦頭爛額　歐盟藥品管理局遭網攻

中央社

calendar_today2020-12-10 05:53:10

▲德國與其他北半球國家入冬後，新冠肺炎疫情升溫，歐盟藥品管理局（EMA）正考慮加速批准疫苗。但管理局近日卻遭受網路攻擊。示意圖。（圖／翻攝香港01）
▲德國與其他北半球國家入冬後，新冠肺炎疫情升溫，歐盟藥品管理局（EMA）正考慮加速批准疫苗。但管理局近日卻遭受網路攻擊。示意圖。（圖／翻攝香港01）
（中央社海牙9日綜合外電報導）德國與其他北半球國家入冬後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，歐盟藥品管理局（EMA）正考慮加速批准疫苗。但管理局今天表示遭受網路攻擊。
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法新社報導，在德國等歐洲國家急切等待疫苗之際，總部設在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局通報遭受網攻。
歐盟藥品管理局表示無法提供網攻細節，目前正配合執法機關調查本案。

英國7月曾指控，與俄羅斯克里姆林宮有關的駭客，鎖定攻擊研究新型冠狀病毒疫苗的實驗室。

美國媒體之前也曾披露，網路罪犯試圖攻擊多家研發疫苗的藥廠，包括嬌生集團（Johnson & Johnson）、Novavax、阿斯特捷利康（AstraZeneca），以及韓國數間實驗室。
歐盟藥品管理局已表示，最遲會在12月29日前舉行會議，決定是否有條件批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與合作夥伴德國生技公司BioNTech的疫苗；美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗則將於明年1月12日前做出決定。（譯者：楊昭彥）1091210
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