秋後算帳？拜登次子杭特 驚傳遭川普政府調查稅務
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-10 06:26:23｜update2020-12-10 06:30:03
美國總統當選人拜登 11 月已發表勝選演說，內閣名單也已陸續出爐，準備明年 1 月入主白宮，雖然只剩最後 1 個多月，大選餘波仍然不斷。拜登的次子杭特（ Hunter Biden ） 9 日聲稱德拉瓦州的檢察官辦公室正在調查他的稅務紀錄，有信心能通過挑戰。
綜合《 CNN 》等外媒報導，聯邦政府正在積極調查杭特的商業往來，隨著選舉結束，調查也進入了新階段。知情人士透露，德拉瓦州的聯邦檢察官正與美國國稅局和調查局合作，欲採取發傳票、面談等行動。過去數月為了避免影響選舉，調查活動基本上處於暫停狀態。杭特 9 日透過拜登政權交接團隊發布聲明，表示他接獲調查通知，非常重視此事，也相信透過對此事進行專業和客觀的審查，將能證明他有合法納稅。
據 2 名接受調查的消息人士稱，調查人員的重點項目，包括杭特是否有在外國（主要是中國）的商業交易中違反了稅收和洗錢法，這是與中企打交道時常見的問題，並透露有關調查早在 2018 年、巴爾（ William Barr ）成為美國司法部長之前就已經開始。
拜登的過渡團隊也發聲明，指拜登為杭特感到自豪，因為他面對接踵而來的挑戰，包含惡意人身攻擊，總能迎刃而解、遇強則強。杭特過去常淪為川普政府的攻擊對象，指控他因父親的政治聯繫獲利，與烏克蘭、 中國關係匪淺，在當地有不少商業利潤。此番再遭調查，除了被部分人士質疑是否川普政府有意繼續刁難杭特外，也將檢驗拜登是否能維持司法部獨立性的承諾，讓有關調查不受到政治影響。