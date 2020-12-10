東北季風減弱！各地氣溫回升　專家曝下波「冷空氣」時間

今（10）日「東北季風」及冷空氣減弱，氣溫回升，北台仍濕涼。氣象專家吳德榮指出，北部及東半部有局部短暫雨，白天起中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨的機率。另外，下周日（13）晚至周三晨，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，昨日這波「東北季風」及中層水氣通過，除嘉義以南部降雨量較少外，其他地區降雨明顯，對桃園以南至中部的水庫略有助益，但距紓解旱象還差得很遠。今(10日)晨北台灣低溫大致比昨晨回升約2、3度，各區平地氣溫如下：北部19至23度、中部18至27度、南部19至28度、東部18至27度。

▲吳德榮指出，今（10）日東北季風減弱，氣溫回升，北台仍濕涼。另下周日（13）晚至周三晨，另一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，明日至下周日白天，「東北季風」影響，北台天氣濕涼。明日白天至周六（12日）晨中層水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨，中部地區、南部山區亦有局部短暫雨的機率，但這波的降雨遠不如上一波。周六白天至下周日白天，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

而根據最新模式模擬顯示，下周日晚至周三（15日）晨，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷；下周一晚至周三晨的夜晚、清晨，氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！但模式模擬已略調弱，觸及「大陸冷氣團」定義（氣象局≦14度）的機率降低。下周三（16日）白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫回升。而下周日至周三仍然是迎風面（北部、東半部）有雨、背風面（新竹以南）晴時多雲的天氣。（編輯：許苡晴）