蔡政府執政沒啥大問題？李艷秋「10點」狠酸：邏輯有問題

近來蔡政府宣布，自2021年1月1日起，台灣將開放含萊克多巴胺的美豬，並放寬30月齡以上的美牛進口，此舉掀起爭議，也引發民眾不滿。對此，資深媒體人李艷秋在臉書列出發表看法，直酸「蔡政府執政，其實沒什麼大問題，只是邏輯有問題」，她並列出「10個例子」。

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李艷秋以「蔡政府執政，其實沒什麼大問題，只是邏輯有問題」為題發文，並列出10點，包括：「外銷無毒的台灣豬，進口有毒的美豬。」「怕核災不准蓋核四，卻要進口核災區的食品。」「蔡總統說進口美國萊豬，是給民眾多一個選擇，不一定要吃，同理，毒品也該開放啊！」「陳時中說美國萊豬吃幾輩子也沒事，但台灣豬禁用萊劑。」「美大選後和川普政府簽MOU合作備忘錄，但明年就職的總統叫拜登。」

▲李艷秋臉書全文。（圖／翻攝自李艷秋臉書）

李艷秋接著也舉例：「台灣周邊15個國家加入全球最大自由貿易區RCEP，蔡政府說影響有限，卻緊急召集五大受衝擊產業開會，包括石化、鋼鐵、車輛、塑膠、紡織。」「反中抗中是國策，但對大陸八月份出口，佔總額46.39%，創下歷史新高。」「一至八月，兩岸貿易額4.76兆，台灣出口大陸3.63兆。蔡總統說，現在是台灣20年來經濟最好的時刻，其實是依賴對岸最深的時刻。」「陳菊說，蔡總統沒有內閣改組的意念。她現在是監察院長。」「管理四兆勞動基金的人涉嫌炒股，從104—108年都被檢舉卻從沒查辦，這次因中籤被調查才發現，勞委會卻說他們是主動發現，主動送辦。」

文末，李艷秋直酸，「如果你一直對蔡政府的施政覺得困惑，現在知道原因了吧？是因為你的邏輯跟他們不一樣，官大學問大，鼻孔哼出的氣都像颱風，小民還是自我檢討，趕緊修正自己錯亂的邏輯思維，免得蔡總統又不高興的說：我們在往進步價值前進的時候，社會大眾沒跟上！」（編輯：許苡晴）