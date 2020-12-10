接種輝瑞疫苗英國2人過敏！官員籲：嚴重過敏史者先別打

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接種輝瑞疫苗英國2人過敏！官員籲：嚴重過敏史者先別打

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-10 07:17:00

▲英國在本月 8 日開始大規模的輝瑞疫苗接種計劃，不過英國國民保健署（ NHS ）證實，有 2 名員工(非照片中人士)在接種後出現過敏反應，正在釐清是否與疫苗有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國在本月 8 日開始大規模的輝瑞疫苗接種計劃，不過英國國民保健署（ NHS ）證實，有 2 名員工(非照片中人士)在接種後出現過敏反應，正在釐清是否與疫苗有關。（圖／美聯社／達志影像）
英國於日前領先全球，率先批准使用美國藥廠輝瑞（ Pfizer ）與德國生物科技公司 BioNTech 合作研發的新冠疫苗，更在本月 8 日開始大規模接種計劃，不過英國國民保健署（ NHS ） 9 日證實，有 2 人在接種後出現過敏反應，因此呼籲有嚴重過敏史者暫時先不要接種，待政府調查過敏與疫苗後的關聯再做打算。
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綜合《衛報》等外媒報導，英國藥物及健康產品監管局（ MHRA ）在上週火速批准使用輝瑞疫苗，訂購 4000 萬劑供 2000 萬國民分 2 劑注射，首批優先接種名單包含 80 歲以上長者、安養院員工與居住者，還有國民保健署（ NHS ）的職員等等。
然而，在疫苗開打後隔天，英國 NHS 醫療總監波伊斯（ Stephen Powis ）證實，有 2 名 NHS 的員工在接種後出現過敏反應， 2 人都有過敏病史，現已接受治療，康復情況還算不錯。為了保險起見， MHRA 已向 NHS 發出警告，建議任何對藥物、食物或疫苗有嚴重過敏史的人，應暫緩施打輝瑞疫苗。

輝瑞疫苗臨床實驗結果顯示，防護效果超過 90% ，可包含美國過敏與感染疾病中心主管佛奇( Dr.Anthony Fauci )在內，不少專家都曾批評英方火速批准疫苗的決定太操之過急。不過也有意見表示，任何疫苗都有可能出現過敏反應，在新冠疫情持續荼毒全球的危急時刻，盡速讓人民接種疫苗確實有其必要。

英國倫敦帝國理工學院實驗醫學教授彼得·奧普肖（ Peter Openshaw ）認為，對疫苗產生過敏反應的可能性很小，但仍要考慮到此種風險。現在衛生單位正詳細地調查病例，以了解過敏反應是偶然，抑或真的和接種疫苗有關；而監管機構也及時對此發出預防性建議，證明監控系統運行得宜。

 
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