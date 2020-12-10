美國制裁澳門黑幫老大也上榜！遭控侵犯人權還當中共政協

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在對東南亞貪腐的指控中，澳門最大黑幫組織-三合會「 14K」的頭目，江湖人稱「崩牙駒」、「駒哥」的澳門商人尹國駒（ Wan Kuok Koi，美國財政部指其綽號為「 Broken Tooth 」），因涉嫌從事販毒、非法賭博、敲詐勒索、人口販運和其他一系列犯罪活動而上榜。同時，美國財政部也指出尹國駒還身兼中共政協成員，與東南亞和中國其他非法行為者、中國主要政府機構均建立了牢固的聯繫。
OFAC 還指定了 3 個由尹國駒擁有或控制的實體—分別為總部設在柬埔寨的「世界洪門歷史文化協會」、總部設在香港的「東美集團」，以及總部設在帛琉的「帛琉中國洪門文化協會」，指控尹國駒和三合會利用前述實體使自身合法化，在東南亞建立了一個強大的網絡，積極參與加密貨幣、房地產開發，最近還成立了專門保護中國「一帶一路」(簡稱 BRI )投資的安全公司，招攬馬來西亞及柬埔寨的社會知名人士，持續把不法活動以一帶一路倡議等名義掩飾。
除了尹國駒，榜上有名的還包含利比亞律師、利比亞參議員兼司法委員會主席謝曼 ( Varney Sherman )，他曾因利比亞的一宗賄賂計畫遭起訴，但後來被無罪釋放；以及前吉爾吉斯斯坦海關副局長馬特雷莫夫( Raimbek Matraimov) ，他因涉嫌參與 7 億美元的海關洗錢計畫，而被美國財政部列入黑名單。
美國財政部聲稱，被制裁的個人或實體，其在美國境內的所有資產將被封鎖，包含在美國權益超過 50% 以上的公司，資產必須向 OFAC 報告，同時美方也禁止美國人與這些受制裁者交易。
公開資料顯示，尹國駒自 90 年代澳門回歸前夕便開始活躍，在整個東南亞地區聲名顯赫，巔峰時期甚至被認為權力大過澳門總督，有「澳葡末期教父」等稱號。 1999 年被澳門法院裁定以參與黑社會、放高利貸、洗黑錢、擁有軍火、非法賭博等罪名成立入獄， 2012 年獲釋後作風轉低調，自稱出獄不會影響澳門治安，亦不會有人因此生事。