修憲論壇／修憲佔比僅0%！時力李兆立：修憲門檻實在太高
修憲論壇／修憲佔比僅0%！時力李兆立：修憲門檻實在太高
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-10 14:45:35
有感於憲改工程對台灣社會的重要性，今（10）日《NOWnews今日新聞》舉辦第二屆修憲論壇，針對「18歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題，邀請180位青年學子，與總統蔡英文、立法院長游錫堃、國民黨前主席朱立倫等人進行對談。
時代力量智庫執行長李兆立，過去一直相當關心台灣憲改議題，今年也連續第二年參與《NOWnews今日新聞》修憲論壇，並且擔任論壇主持人，針對「修憲門檻與立委席次，如何調整才是青年要的？」主題，帶領各界學者、立委，以及青年代表等提出看法。針對目前台灣憲改狀況，李兆立就直言點出問題，他提到，其實每次針對憲改的民調，總是有超過7成的民眾認為憲法應該改，甚至就連三次總統大選，都有候選人將憲改視為重要政見，但是一般民間對這題目很冷感，就是因為「修憲門檻」實在太高，針對憲改，民眾不是覺得不用改，是覺得太難改。
南科大財法所所長羅承宗也在論壇上提到，目前憲法有分成兩大部分，一是有175條的憲法本文，二是有12條的憲法增修條文，其中前者占了94％，這是不可更動的，也就是說「台灣人的民意只能動到其他6％的憲法增修條文」，對此李兆立則是回應，他認為台灣現況能修憲的佔比，根本不是6%而是0%，因為修憲門檻要立法委員四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，門檻實在太高。與談會後，李兆立也重申，修憲議題看起來生澀，但是是非常重要的問題，能不能如各界預期達到六十分、能不能真的修下來，要各界一起關注下去。