修憲論壇／憲改說的跟做得不一樣？3Q哥、陳玉珍砲火交戰

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陳玉珍接棒發言後，也笑稱這一場可能是最有火花的，她直接反嗆：「我不明白為什麼陳柏惟委員，一上來就要批評林飛帆（民進黨）副秘書長（陳柏惟的上一名講者），說他說的跟做的事不一樣」，巧妙地將陳柏惟的砲火，轉移到林飛帆身上。
另外針對制憲議題，陳玉珍舉例，過去辜寬敏先生有跟中選會提出制憲公投提案，卻中選會駁回不受理，必須要打行政訴訟，依法理上來講，中選會應該要讓他往前推進，不應該第一關卡關，這完全剝奪人民權利，陳強調，這顯示民進黨沒有真的想要往這邊前進，辜想往制憲這邊推動的權利，是應該要支持的。
另外陳玉珍也舉例，先前立委陳亭妃提出國家修憲提案，遭國民黨提出要退回程序委員會、不予討論，其實民進黨沒有表示反對，她進一步解釋，因為民進黨是在立法院是絕對多數，只要民進黨同意，這個案子就是要表決，但因為民進黨黨團本身其實不支持這個提案，所以對於退回沒有表示不同意，陳也直酸：「說的跟做的要同一套」。
面對陳柏惟來勢洶洶，陳玉珍也絲毫不怯弱，她不斷重申，大家看新聞不要只看標題，他舉的這些例子都是實際立法院發生的事情，陳還說：「我是蠻支持陳柏惟，但希望基進黨更多發展，不要每次投票，都跟民進黨舉手，會失去主體性」，辛辣言論也引來台下學生一陣掌聲。
陳玉珍接著舉例，「18歲公民權」是朝野目前比較多共識的方向，但是她在內政委員會質詢次長陳宗彥時，發現有三個法令沒有被內政部提出修正，分別是總統副總統公職人員選舉辦法、公職人員選舉罷免法，以及政黨法。
陳玉珍提到，她非常好奇，希望推動18歲公民可以投票，就是希望他們能表達意見，但是內政部卻不去修政黨法，因為陳宗彥覺得，18歲還沒有能力去做這件事。陳玉珍認為，對政治有興趣、對憲法、對國家發展有興趣的年輕人，不要只看標題，還是要知道中間過程與事件的全貌。
另外，陳玉珍還點出，現在總統是有權無責，很多重大事情，要求總統提出國是報告，也沒成功，她認為不管修憲、制憲，這部分都值得討論、改變。
最後陳玉珍以已故前總統李登輝舉例，她提到李曾說過自己是日本人，因為他年輕受過日本教育，她認為這樣的想法並非不認同中華民國這個國家，就像她從小受教育，要當個堂堂正正的中國人，但不是因此就不認同台灣，她認為：「不要因為不一樣的教育背景而去苛責人」、「沒有人應該要因為自己的認同受到責難」，她認為不管是什麼政黨，對憲法、政府體制有什麼不一樣的看法，都該去聆聽，也希望聽聽年輕朋友的聲音。