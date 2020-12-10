NBA／勇士2冠功臣傷癒歸隊 Kerr：他應是熱身賽先發中鋒
NBA／勇士2冠功臣傷癒歸隊 Kerr：他應是熱身賽先發中鋒
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-10 08:53:29
NBA新賽季即將在本月展開，金州勇士雖然傷了超級射手Klay Thompson，不過將迎來主將Stepehn Curry的回歸，另外上一季傷勢不斷的年輕中鋒Kevon Looney，也已經重拾健康，總教練Steve Kerr透露後者可能會在季前熱身賽首戰以先發中鋒身分出賽。
24歲的Looney在2015年選秀大會上被勇士以首輪第30順位給選中，雖然發揮機會一直不是很多，但是他總是任勞任怨，終於在2019年季後賽打出自己的價值。去年季後球隊和他以3年1500萬美元完成續約，不過由於之前連年高強度的征戰，他身上累積了許多大大小小的傷勢，2019-20賽季總共只打了20場比賽而已。
這次回歸球隊訓練營，Kerr看好Looney個人目前的狀態，「連續三天的比賽，大量的訓練，他感覺非常好。這對我們來說是一個巨大的信號，我們可以看到一個大個子在大情況下保持健康，這與去年不同。」另外，Kerr也坦承「Looney是我個人的最愛的球員」，還表示如果二年級生Eric Paschall想要獲得更多重要時刻的上場時間，那他就必須要學會更多在無球時做出貢獻才行。