3生肖好運上上籤！「這位」偏財不斷　年底非大富即大貴

2020年已進入尾聲，僅剩21天的時間，究竟哪些生肖的運勢還有機會翻盤呢？近日專寫命理、生肖的搜狐號《星座小桔子》專欄就公布，從現在起到年底，喜迎好運上上籤的「3生肖」，將會有好事接踵而至，事業有成、富貴滿門，其中，「屬龍者」偏財不斷，今（2020）年所剩的日子裡，不是大富就是大貴。

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生肖牛

屬牛的人在步入12月下旬後，將身邊大機遇出現，倘若抓緊機緣，有機會說富就富，一掃前陣子霉運纏身，努力賺錢卻與錢財緣分不深的現象。另一方面，屬牛的人，也許是旺運引領姻緣，桃花運爆棚！對有打算脫單的人而言，應當抓住任何一次能夠表達愛意的機會。

▲專寫命理、生肖的《星座小桔子》專欄近日公布，從現在起到年底，喜迎好運上上籤的「3生肖」，其中，「屬龍者」偏財不斷，年底非大富即大貴。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

生肖龍

屬龍的人天生就有好福氣，遇難逢凶化吉，幾乎沒有煩心事，12月11號開始，他們正財運勢好到爆，能賺夠一整年的錢，偏財源源不斷，錢包鼓鼓。年底有財神爺庇佑，遍地生財，事業晉升連連，好事接踵而至，更有添財添富貴之喜，今年所剩的日子裡，不是大富就是大貴。

生肖鼠

屬鼠的人雖然很直率也很熱情，不過，一旦失戀也是需要很長一段時間來治癒，對待前任無法說放下就放下，甚至有時還會想念過往的美好時光，期盼能回到過去。12月下旬開始，生肖鼠的寶寶們會得到愛神眷顧，你們與前任的矛盾也會解開，能復合的機率特別大，但值得注意的是，和好後的你們，一定要更關心彼此一點，減少爭吵，這樣你們才有幸福到老的希望。（編輯：許苡晴）