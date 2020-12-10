修憲論壇／重申憲改重要性　蔡英文：沒人該置身事外

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蔡英文接著說，這次論壇主題是年輕世代憲政藍圖與願景，「相信我們都有責任要留給下一代更能支撐台灣面對未來考驗的憲政體制」也因此，年輕世代在這次憲改中，不能缺席。
蔡英文提到，今年520就職時，她做出宣示，說國家體制的強化以及民主的深化，是她未來4年的重要工作之一，作為總統，尤其是已經連任的總統，她對於國家體制的運作更純熟，也更有想法，同時也因為沒有連任壓力，更能夠客觀的思考國家憲政體制的改革。
此外，立法院已經在這個會期成立修憲委員會，跨黨派的立委們也陸續提供了很多憲政的修正案，或舉辦公聽會、記者會。她很期待透過立法院修憲委員會的運作，能夠搭建出有意義的對話平台，讓政府體制、人民權益等各項憲政議題，能夠充分進行對話。
其中，在眾多憲改議題裡面，18歲公民權是朝野政黨都有共識的項目，將《民法》中成年年齡下修為18歲的草案，也正在立法院審議。蔡英文強調，身為總統，很樂見18歲公民權開始有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進、契合台灣社會的價值。
蔡英文也說，今天的論壇，有好幾位年輕的演講者，也有不少年輕的朋友來參加，她非常期待接下來在立法院，修憲委員會的討論中，大家都能持續的關心、積極地表達意見，不只是18歲公民權，每一種憲政改革的主張，也都需要多聽聽年輕世代的意見。另外，這次論壇相當用心，邀請國內有立委席次的5個政黨來參加，相信不論是執政黨，還是在野黨，大家都能夠感受到年輕朋友以及社會各界對修憲的呼聲。
蔡英文表示，修憲是國家大事，需要朝野合作才能夠達成，期盼在修憲委員會運作的過程中，朝野可以為了國家，也為了台灣的下一代，尋求出最大程度的修憲共識。並再一次強調，朝野合作、世代合作是憲改成功的必要條件，也是台灣社會前進的必經過程，她也會帶領執政團隊，還有執政黨為此來努力，也需要各個政黨和公民社會來共同努力，沒有人應該置身事外。
蔡英文強調，修憲是要全民投入的工程，對她來說更是一個國家社會總動員的時刻，也只有在大家都動員起來，才能夠面對修憲的高門檻，達到修憲的目標，並預祝論壇圓滿成功，也期待接下來憲改工程有具體的進展。