處理美中糾紛！傳拜登將任命首位華裔女性貿易代表
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-10 09:19:44｜update2020-12-10 09:23:15
美國總統當選人拜登（ Joe Biden ）陸續公布內閣名單，先前有國會議員連署，呼籲他選擇眾議院籌款委員會（ Ways and Means Committee ）首席貿易法律顧問、美籍華人凱薩琳‧戴（ Katherine Tai ）擔任美國貿易代表。現有外媒引述消息，拜登將任命凱薩琳・戴出任首席貿易代表，若獲通過，也將是美國首位擔任此職位的非白人女性。
綜合《 CNN 》等外媒報導，凱薩琳‧戴出生於康乃狄克州，曾在耶魯大學及哈佛大學求學，能說流利中文，亦曾在廣州的大學教過 2 年書。 2011 年至 2014 年，她在美國貿易代表署主管中國貿易執法，並向世界貿易組織（WTO）提出違反貿易規則的訴訟。45 歲的她現為眾院歲出入委員會的首席貿易顧問，在美國-墨西哥-加拿大貿易協議( USMCA )談判中扮演關鍵角色。華裔出身的她是精通中國政策與事務的貿易法律專家，川普政府留下的美中貿易戰僵局，若凱薩琳‧戴能成功出任首席貿易代表，對美中關係將有不小的幫助；不過也有分析認為，凱薩琳‧戴出線意味著拜登確實打算實現競選時的承諾，除了迅速處理懸而未決的貿易議題，也能回應中國日益增長的經濟競爭壓力，與盟國一同抗衡中國的貿易政策。雖然首席貿易代表是內閣職位，即便獲得拜登提名，也還須參議院確認任命。可有關報導指出，凱薩琳‧戴受到不少溫和派民主黨及共和黨人青睞，在貿易工作上也獲得許多商界領袖及工會的讚賞。身為亞裔美國人，凱薩琳‧戴是拜登內閣多元化的代表人物之一，任命獲得通過後，也將是美國首位擔任此職位的非白人女性。‧