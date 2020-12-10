修憲論壇／來到憲改歷史時刻 林水波：盼青年發聲促修憲
修憲論壇／來到憲改歷史時刻 林水波：盼青年發聲促修憲
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-10 11:36:57｜update2020-12-10 11:38:47
有感於憲改工程對台灣社會的重要性，《NOWnews今日新聞》今（10）日舉行第二屆修憲論壇。會中討論廢除考監、憲改等議題時，台大政治系教授林水波表示，希望透過今日論壇，由年輕人發聲產生壓力，促使政府啟動修憲工程，產出最適合台灣人的憲法。
《NOWnews今日新聞》今日舉辦第二屆修憲論壇，針對「18歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題，邀請180位青年學子，與總統蔡英文、立法院長游錫堃、國民黨前主席朱立倫進行對談，共同討論台灣年輕世代對於未來憲政藍圖的構想，現場還請到立法委員、專家學者回應青年學子訴求，攜手為台灣的憲法找解方。首場論壇主題為《台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監限制體制》，邀請總統府副秘書長李俊俋、巴黎第一大學法學博士許有為、台學聯秘書長陳佑維、台大學生會會長楊子昂、華青會副理事長陳冠安等參與討論。
「憲改是非常重要的議題。」林水波於論壇中強調，考監兩院組織現狀的偏差，是往年至今都一直存在的問題，但現今環境已經發生很大變化；因此，希望能透過今日論壇，探討監兩院未來如何發展與突破，讓社會知道此議題的重要性。
林水波表示，如今台灣面臨憲改的歷史時刻，會遇到內外部的威脅與抵制，如何去克服內外在環境的壓力，是年輕人需思考的最重要課題，也是憲改能夠成功的基本前提。最後，林水波表示，與會人所提出考監兩院的問題，這在西方屬於組織權力的問題，會中提出許多解方，但要如何去整併這些言論，才能讓現今憲政體制能更有效運作，仍有待繼續討論；而在座的青年是一股很大的力量，若能集合團結一同發聲，促使政府機關啟動修憲工程，就能讓憲改能夠順利發展，寄望未來憲改過程中，能產出能最符合台灣人需求的憲法。