修憲論壇／履行媒體社會責任 黃群仁：對的事情要做下去
修憲論壇／履行媒體社會責任 黃群仁：對的事情要做下去
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-10 09:42:59｜update2020-12-10 09:43:32
《 NOWnews 今日新聞》今（ 10 ）日舉辦第二屆修憲論壇，聚焦「 18 歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題，《 NOWnews 今日新聞》董事長黃群仁致詞時指出，目前憲法存在不少爭議，甚至會成為「萬年殘障憲法」危機，而媒體作為社會公器，有責任向社會大眾點出這個問題，這也是舉辦修憲論壇最重要的原因。
《 NOWnews 今日新聞》董事長黃群仁表示，憲法是國家根本大法，但目前憲法仍存在不少爭議及殘缺的部分，這會對國家發展有窒礙難行之處，媒體身為公共領域的維護者，即使知道這項議題冷澀，對流量幫助有限，但仍要展現對國家公共發展議題的重視，「對的事情」一定要持續做下去。黃群仁指出，自從去年 10 月 25 日舉辦第一屆修憲論壇後，《 NOWnews 今日新聞》一直將「啟動修憲」議題懸掛在首頁顯眼處，凸顯我們在修憲沒完成前，這個決心不會改變；修憲是個超綱的修改程序，沒有大家的參與，這件事情無法完成，甚至會成為「萬年殘障憲法」危機，對每一位公民、每一位政治人物，絕對不能坐視不管。《 NOWnews 今日新聞》第二屆修憲論壇今日於台北喜來登飯店登場，邀請總統蔡英文、立法院長游錫堃、國民黨前主席朱立倫與 180 位青年學子進行對談，共同討論台灣年輕世代對於未來憲政藍圖的構想，同時找來立法委員、專家學者回應青年學子訴求，攜手為台灣的憲法找解方。