2020台灣經濟創「2不可思議」！ 謝金河：走在奮起大道上

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謝金河認為2020年確實是個最壞的時代，「第一季中國率先武漢封城，經濟成長率是負的6.8%，接著歐洲，美國相繼封城，第二季的歐洲經濟成長率是季衰退12.1%，美國修正後的經濟成長率是季衰退31.4%，日本是負的27.8%，印度是負23.9%……乍看之下，這是一個毀滅的時代」，全球確診人數更飆破6800萬人。
不過台灣卻在這波全球風暴中逆勢創造亮點，謝金河解釋，「台灣今年經濟表現出類拔萃，今年台灣三個季度的經濟成長率分別是首季1.54%，第二季初值是負0.73%，修正後是0.53，第三季是3.33%，修正後是3.92%，行政院主計總處估台灣今年經濟成長率為2.54%，這個成績不但遙遙領先四小龍中的新加坡，南韓及香港。今年第三季南韓經濟成長率是負1.3%，香港是負3.4%，新加坡是負7%，台灣是少數經濟成長率正值的國家」。
謝金河表示，他在財訊雙週刊的社論寫到：「台灣經濟的兩個不可思議」，一個是過去卅幾年來，台灣的經濟成長率總是遙遙落後高速成長的中國大陸，但今年如果台灣是2.54%，中國前三季分別是負6.8%，3.2%及4.9%，IMF估中國大陸今年是1.9%，世界銀行估1.6%，路透社估2.1%，那麼，台灣經濟成長率將出現首度超越中國的紀錄。
二則是今年新台幣強升，明年台灣經濟成長率可以達到3.83%，台灣的人均GDP將達到30038美元，台灣成為一個人均30000美元的國家，這是台灣很重要的一個新里程碑。台灣在1992年人均所得超過一萬美元，經過19年，到2011年台灣成為人均所得二萬美元的國家，這次只經過10年，台灣又進入另一個新的門檻，疫情反成催化台灣大步向前走的新動能。
謝金河感嘆，「這些年，我們經常唱衰自己，把台灣說得一無是處，但這次疫情讓台灣得到肯定，台灣也用經濟表現証明了自己的實力，經過疫情洗禮，台灣正走在奮起的大道上」。（編輯：潘毅）
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