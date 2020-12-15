楠梓未來發展潛力高　VIE微美居飯店宅鎖定在地客

上市櫃建設品牌「富旺國際」，深耕地產界30多年，建築持續創新進化，近年來推案口碑有目共睹，從「國美天藏」270度綠瀑建築、「富旺世界之翼」「富旺世界之翼」台中高鐵特區唯一豪宅地標、「天際W One」台中首座「無邊際懸空游泳池」住宅，引起台中房產界的討論話題，這次更看中楠梓未來發展，將在當地打造精品飯店宅，主打22項頂級奢華公設。

「富旺國際」重金禮聘豪宅團隊卡司，將當前最火熱的國際飯店渡假美學導入「VIE微美居」，自然相容的空間場域，帶有濃濃文創休閒氛圍，讓回家就像住飯店一樣，主打2至3房，坪數規劃21～39坪，總戶數318戶以及10間店面；由於基地就位在高雄大學週邊，先天條件優，再加上後天加碼，11月才開始公開銷售，目前已熱銷3成。

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▲該建案在空間設計上結合自然奢華，導引出國際飯店美學。（圖／資料照片）

× ▲該建案在空間設計上結合自然奢華，導引出國際飯店美學。（圖／資料照片）

全案共22項頂級奢華的公共設施，不僅結合廚藝教室及宴會廳，並導入社區供餐服務；擁有大面開窗、玻璃天窗的泳池，搭配影音投影與主題吧台，讓你在家開泳池派對，時尚生活超有型！頂樓天際樂園的設計創舉，匯集空中露營、賽車跑道、小白球、美式烤肉吧、空中花園，更是滿足一家老少的生活樂趣！



▲該建案獲得2020年美國MUSE Design Awards評審齊聲讚賞，榮獲概念設計類的最高榮譽鉑金獎。（圖／資料照片）

× ▲該建案獲得2020年美國MUSE Design Awards評審齊聲讚賞，榮獲概念設計類的最高榮譽鉑金獎。（圖／資料照片）

不僅強調住的品質，富旺國際更重視居民住的安全，擅長以居住者的角度出發，給住戶帶來最大值的安心與保障，「VIE微美居」，在結構上採用Alfa Safe柱中柱耐震系統工法，精工打造安全履歷認證好宅！





富旺國際提前部署高雄楠梓，就是看準「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」的發展；近日經濟部加工處更積極推展廠家投資計畫，吸引興勤、日月光、華泰、宏璟建設等四家事業參與投資，總投資額高達406億元，區段看漲潛力蓄勢待發，未來發展潛力相當高。

▲該建設公司看準「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」的發展；近日經濟部加工處更積極推展廠家投資計畫。（圖／資料照片）