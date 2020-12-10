修憲論壇／青年藍圖　張育萌：我們不是沒有用的年輕人

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張育萌指出，從2005年，台灣少年權益與福利促進聯盟喊出「十八歲公民權」的訴求，15年過去，台灣已經累積了超過900萬名18、19歲的青年錯過公民權的行使。根據英國經濟學人智庫（EIU）報告，台灣是「完全自由的民主國家」中，唯一規定20歲才有投票權的國度，台灣自詡為亞洲民主的燈塔， 但依然是民主國家後段班。
「今年19歲的 Sophie Handford，是紐西蘭地方議會的議員，而Anna Lührmann在年僅19歲就當選為德國國會議員，奧地利現任首相 Kurz當選時只有31歲，法國總統Macron也在年僅39歲時，成為法國最年輕總統。」
然而，若這些政治人物出生在台灣，他們都將因為憲法的年齡限制，在登記參選時就受到阻礙。張育萌進一步指出，2025年台灣即將進入超高齡社會，人口結構的快速變遷， 使一個能夠完整反映年輕世代意見的體制，顯得更是重要。台灣的國會議員平均年齡是53歲，內閣一級閣員的平均年齡更超過62歲，「如何透過制度改革，落實世代正義」，讓青年政策在所有政策中能夠主流化，是當前迫切要解決的問題。
「我相信，在憲政改革這道難題上，我們絕對不是沒有用的年輕人。」
張育萌強調，我們相信民主的奇蹟會發生在這個世代，不論是以修憲的程序，抑或是透過大法官的解釋，必須嘗試一切手段，打破當年的憲政僵局，同時兼顧憲法的穩定性與修憲可能性，讓憲法成為真正跨越世代的共識，也才能真正落實世代正義。
張育萌指出，年輕人時常擔心，政府對勞動權利的保障、環境與能源的永續、對多元性別的認同，是否會隨著政黨輪替而被輕易取消，「從出生就呼吸著自由與民主空氣的我們，也期待將台灣引以為傲的人權價值，寫進憲法之中。」不會因為政黨輪替成為被犧牲的籌碼，我們迫切的需要透過憲法，實現勞動、居住、隱私、環境、永續、多元性別等權利保障。
巨大的憲政改革，作為執政黨的民進黨責無旁貸，必須清楚地說明修憲的進程，也實現曾經對於青年的憲改承諾，帶領這個國家走出憲政僵局，而國民黨身為最大的在野黨，也應該嚴格監督，並完整說明對憲政改革的理念。
「在憲政改革的議題上，我們是負責任的年輕人，因為我們知道，已經沒有再多的15年能夠消耗，如果現在不做，每一位青年，都仍然會在權利上受到損害。」張育萌說，我們不僅僅是在為現在的青年世代發聲，也為我們的下一代、和被遺忘的上一代，發出不平之鳴。
張育萌最後表示，我們相信台灣已經迎來憲法時刻，已經連續兩任掌握行政和立法權的執政黨， 已經沒有逃避的理由所有負責任的政黨，也都必須肩負起這個歷史責任，期待下一個會期，能夠見證跨越黨派與世代的合作，展開修憲議程，讓青年對社會理想的想像，也能夠出現在這個國家政治的藍圖之中。