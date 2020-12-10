NBA／兩人合體無望了？杜蘭特：我完全沒考慮過哈登

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NBA／兩人合體無望了？杜蘭特：我完全沒考慮過哈登

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-12-10 10:28:48｜update2020-12-10 11:00:19

Kevin Durant和James Harden
▲籃網球星Kevin Durant(左)表示完全沒考慮過James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
火箭球星「大鬍子」James Harden今年休賽季拋出賣我宣言，一度傳出想去籃網和昔日雷霆隊友Kevin Durant聯手爭冠，後者近日受訪卻稱，「我完全沒考慮過他。」
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Durant告訴《富比士》記者Adam Zagoria，Harden不在他計劃藍圖中，他對目前籃網的組成感到興奮，「我根本沒考慮James Harden」並解釋，「我的意思是，他沒有加入到我們團隊。」所以不用考慮。
Harden在缺席訓為期兩天的訓練營後，當地時間周二抵達休士頓，進行2019新型冠狀病毒（COVID-19）檢測等待歸隊。目前和Harden最新的交易緋聞是和76人，不是籃網。
上賽季因傷報銷的Durant終於能迎接新東家首戰，他非常期待，「現在賽季初大家還在互相學習磨合，不過我對這個陣容的未來感到非常興奮。我們有很多打過季後賽甚至搶七大戰的球員，在一個隊中有這麼多經驗豐富的球員是很重要的。」
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