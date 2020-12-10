修憲論壇／民眾黨推修憲　蔡壁如：盼更多年輕人加入討論

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修憲論壇／民眾黨推修憲　蔡壁如：盼更多年輕人加入討論

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-12-10 10:33:28｜update2020-12-10 10:38:24

蔡璧如談修憲
▲民眾黨立委蔡壁如今（10）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的修憲論壇，她受訪時說，希望更多年輕人一起加入修憲的討論。（圖／記者林調遜攝，2020.12.10）
民眾黨立委蔡壁如今（10）日出席《NOWnews今日新聞》所舉辦的修憲論壇，她受訪表示，民眾黨對於修憲的主張，包括18歲公民權、廢考監、下降修憲門檻以及公民提案等，她希望朝野能放下歧見，大家好好地就有共識的地方完成修憲。蔡壁如也說，今天看到很多年輕人出席修憲論壇，她希望更多年輕人一起加入修憲的討論。
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蔡壁如表示，民眾黨也定期舉辦論壇，和年輕人互動，希望年輕人能了解18歲公民權、他們的權益到底在哪裡。今天她看到很多年輕人都到論壇現場，表示他們對公共事務的熱誠及參與，這是一個很好的現象，她樂觀其成，希望更多年輕人一起加入修憲的討論。
蔡英文總統上午親自出席《NOWnews今日新聞》的修憲論壇，並發表演說。蔡壁如表示，蔡總統講到這是她的第二任任期，期待社會給她多一點勇敢、可以做一些事情。修憲在立法院這個會期是一個朝野高度共識，比如說18歲公民權、廢考監，再來就是降低修憲門檻等，這也是台灣民眾黨的主張，另外一個就是公民提案的議題，既然蔡總統說出現在連任了、比較沒有選舉壓力，她期待蔡總統勇敢一點，在立法院朝野有高度共識之下，對修憲要能做出一些成績。

蔡壁如表示，對於修憲，台灣民眾黨上個會期一進立法院，在和立法院長游錫堃的餐敘裡頭，就率先提議要成立一個修憲委員會，而這個修憲委員會也在這個會期成立了。她期待在高度共識之下，對於18歲公民權這件事情，可以很順利完成，這是很難得的一次朝野共識，不希望其他議題擾亂修憲的完成。

▲民眾黨立委蔡璧如今（10）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的修憲論壇，她受訪時說，希望更多年輕人一起加入修憲的討論。（圖／記者林調遜攝，2020.12.10）
▲民眾黨立委蔡壁如今（10）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的修憲論壇，她受訪時說，希望更多年輕人一起加入修憲的討論。（圖／記者林調遜攝，2020.12.10）
 

蔡壁如說，上次修憲，因為有一些不同政黨其他的聲音，致使18歲公民權這個有高度共識的案子都沒有通過。修憲還有其他議題要討論，希望這次修憲，對於有高度共識的議題，如18歲公民權、廢考監、下降修憲投票門檻等，朝野可以放下歧見，大家共同地、好好地就有共識的地方，來把它完成。

至於民眾黨對於修憲的主張，蔡壁如指出，民眾黨提出18歲公民權、廢考監、下降投票門檻，以及公民提案。
蔡壁如說，對於18歲公民權，朝野都有高度共識，「希望這一次不要再錯過了」。廢考監的部分，希望讓職權更清楚，在廢考監的情況下，也要思考國家組織是不是要重新精簡，這幾年來，組織精簡一直是政府在做的事情。另外，對於降低修憲門檻，現行的公投門檻要選舉人同意票過半數，需要9百多萬人同意，這是全世界最困難的一個投票，希望這一次能把門檻降下來。
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