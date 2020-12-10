修憲論壇／啟動修憲　楊子昂：青年凝聚聲量迫朝野修憲

《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦修憲論壇，以青年學子為主體勾勒出台灣的憲法樣貌，與談人之一的台灣大學學生會長楊子昂表示，青年聲量要大聲，才能敦促朝野推動修憲。

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《NOWnews今日新聞》

楊子昂呼應

楊子昂表示，回顧台灣民主歷史發展，青年學子都扮演重要的角色，不論是野百合學運、318學運都帶領台灣社會朝向更進一步發展，所以青年在未來修憲也會扮演重要角色。

對於18歲公民權，楊子昂認為，如果可以讓公共政策納入更多元，相信是大家所樂見的。青年勇於對抗體制、所以才能與社會站在一起，推動社會上一次又一次的改革，對於憲法我們應該檢視是否符合國家運作、民主精神、保障人民基本權利，這樣的憲法才有重要性跟價值。

楊子昂結論指出，青年應該扮演由下而上、凝聚社會討論與共識，去逼迫政府體制內的官員好好坐下，談台灣應該朝向什麼樣的方向前進。