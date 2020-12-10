修憲論壇／啟動修憲 楊子昂：青年凝聚聲量迫朝野修憲
修憲論壇／啟動修憲 楊子昂：青年凝聚聲量迫朝野修憲
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-10 11:43:23｜update2020-12-10 12:05:46
《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦修憲論壇，以青年學子為主體勾勒出台灣的憲法樣貌，與談人之一的台灣大學學生會長楊子昂表示，青年聲量要大聲，才能敦促朝野推動修憲。
《NOWnews今日新聞》修憲論壇今日上午討論《台灣青年需要什麼要的憲法 從廢考監談起》議題，總統府副秘書長李俊俋在與談時表示，年輕人要踴躍提出支持修憲的聲量，才能敦促朝野推動修憲，楊子昂呼應李俊俋的看法，認為要由下而上、夠大聲才能推動社會去討論修憲，無論是修憲或制憲達到台灣的國家正常化，需要先凝聚共識。楊子昂表示，回顧台灣民主歷史發展，青年學子都扮演重要的角色，不論是野百合學運、318學運都帶領台灣社會朝向更進一步發展，所以青年在未來修憲也會扮演重要角色。
對於18歲公民權，楊子昂認為，如果可以讓公共政策納入更多元，相信是大家所樂見的。青年勇於對抗體制、所以才能與社會站在一起，推動社會上一次又一次的改革，對於憲法我們應該檢視是否符合國家運作、民主精神、保障人民基本權利，這樣的憲法才有重要性跟價值。楊子昂結論指出，青年應該扮演由下而上、凝聚社會討論與共識，去逼迫政府體制內的官員好好坐下，談台灣應該朝向什麼樣的方向前進。