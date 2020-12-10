高市議員韓賜村撞死人 判6月可易科罰金
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-10 11:20:09｜update2020-12-10 11:20:47
民進黨高雄市議員韓賜村今年5月涉嫌開車撞倒騎機車的余姓男騎士，余男經送醫急救後不幸傷重不治，全案在今（10）日宣判，高雄地方法院指出，韓賜村犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日﹔對此，韓賜村僅回應「一切尊重司法判決」。
高雄市議員韓賜村今年5月涉嫌撞死余姓機車騎士，被依過失致死罪嫌送辦，日前出庭認罪，並表示「人已經往生我概括承受」，事後已多次向家屬表示歉意並達成和解賠償，盼法院從輕量刑，但檢察官認為韓仍爭執車禍經過應是燈號轉換時間差問題，非真心悔過，建請法官處以適當之刑，不予緩刑。高雄地院指出，被告於5月7日下午5時許，駕車行經高雄市小港區沿海路與長興路口時，因未注意其行進方向號誌已轉為紅燈，貿然進入交叉路口，因而撞及余姓被害人，致余姓被害人受有顱內出血等傷害，經送醫診治後仍於12日下午宣告不治，係犯刑法第276條之過失致人於死罪。考量被告於犯後自首，且與被害人達成和解，事後亦常至家屬住處關心，經被害人家屬表示願意原諒，及被告之智識程度、生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；今天韓賜村排第一位市政總質詢，大批媒體在議場外等候回應，但韓賜村仍決定避開媒體，從議場側門離開議會，事後韓賜村僅回覆媒體「一切尊重司法判決」。