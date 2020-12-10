YouTube下架指控舞弊影片！共和黨痛批：打擊言論自由
YouTube下架指控舞弊影片！共和黨痛批：打擊言論自由
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-10 11:25:31
知名影片分享網站 YouTube 近日以有足夠州份確認拜登當選為由， 9 日開始把聲稱大選舞弊的新影片下架，連母公司 Google 也表示會從 10 日起取消禁止刊登與選舉相關廣告的臨時措施。上述舉動引發共和黨部分人士不滿，痛批 YouTube 藉機打擊言論自由。
綜合外媒報導， YouTube 宣布將從 9 日開始，移除周三及之後上載、指控選舉出現廣泛舞弊及錯誤的新影片，理由是大選投票日過去已 1 個多月，作為「安全港」（ Safe Harbor Deadline, 美國國會指定各州確認總統選舉結果的最後期限）的 12 月 8 日也已到了，並有足夠的州認證了拜登勝選的結果，以免人們受到誤導，並強調這與其過去處理美國總統大選的做法一致。《美國之音》指出，目前除了威斯康辛州外，各州似乎都已有了大選結果，這意味著美國國會必須接受各州將於本月 14 日投出的選舉人票。
雖然如此，但反對者認為，目前還有不只一樁法律訴訟仍在進行，並非完全不可能改變選舉結果，但 YouTube 的聲明對這些隻字未提，也沒有說到還有 12 月 14 日的選舉人團投票，便自行提前宣布拜登勝選。
來自密蘇里州的共和黨聯邦參議員霍利( Sen. Josh Hawley, R-MO )在推特上批評， YouTube 的做法是打擊言論自由：「 Google 擁有的 YouTube 正式宣布他們不再允許言論自由。如果你對選舉的誠信有質疑，你得坐下閉嘴」，同時呼籲廢除 230 條款，打破傳統大型社交媒體的壟斷地位。
根據 230 條款，網絡社群平台無需為第三方使用者張貼的言論內容負法律責任，也被視為「社交媒體保護傘」，可隨著對推特和臉書等社群公司的不滿升溫，國會的共和黨人已開始大力呼籲廢除該條款。