修憲論壇／蔡英文盼世代合作　青年聚焦台灣適合的憲法

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總統蔡英文致詞時指出，此次論壇主題是年輕世代憲政藍圖與願景，因此，年輕世代在憲改中不能缺席，她進一步表示，「18歲公民權」是朝野最有共識的項目之一，她樂見這項議題有實質進展，並呼籲修憲議題得朝野合作、世代合作，「憲改，沒有人該置身事外」。
蔡英文也提到，這次論壇邀請國內有立委席次的5個政黨來參加，相信不論是執政黨，還是在野黨，大家都能夠感受到年輕朋友以及社會各界對修憲的呼聲，修憲是需要全民投入的工程，是一個國家社會總動員的時刻，蔡英文呼籲大家都動員起來，才能夠面對修憲的高門檻，期待接下來憲改工程有具體的進展。
而青年代表青年民主協會理事長張育萌上台分享年輕人對修憲的觀點，他說自2005年台灣少年權益與福利促進聯盟就喊出「18歲公民權」的訴求，但如今台灣是「完全自由的民主國家」中，唯一規定20歲才有投票權的國度，且憲法對年齡限制，讓年輕人在登記參選時就受到阻礙。他強調憲政改革議題上，年輕人該是負起責任的人，「如果現在不做，我們之後的每一位青年，仍然會在權利上受到損害。」
今日第一場論壇《台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監到憲政體制》上午由台大政治系教授林水波主持，青年代表台學聯秘書長陳估維、台大學生會會長楊子昂、華青會副理事長陳冠安、學者巴黎第一大學法學博士許有為、總統府副秘書長李俊俋等人共同與談，最後更吸引多位同學舉手分享觀點。
台大政治系教授林水波表示，在座的青年是一股很大的力量，若能集合團結一同發聲，促使政府機關啟動修憲工程，就能讓憲改能夠順利發展，產出最符合台灣人需求的憲法。只是，台學聯秘書長陳佑維也坦言，目前大學場域中，除了法政學群的學生外，很少人會為這些議題去發聲，因此需要更務實地將三權分立、五權分立等高不可及的概念，包裝進實際的需求當中，才能吸引更多人參與討論。
總統府副秘書長李俊俋在與談時認為，憲法是國民主權、人民意志的延伸，修憲門檻過高，造成憲法難以充分表達人口意志，修憲必須各方坐下來，尤其青年更應發揮「聲量」，他也點出現行考試院及監察院面臨的問題及4大修正方向。而台大學生會會長楊子昂呼應李俊俋的看法，認為要由下而上、夠大聲才能推動社會去討論修憲，無論是修憲或制憲達到台灣的國家正常化，需要先凝聚共識。
華青會副理事長，同時也是國民黨青年部主任陳冠安指出，修憲也應考量外傳「中國大陸2027年武統台灣時間表」的環境壓力，同時考量內部「國家治理效能下降」、「社會對立衝突加劇」、「在野監督執政的能力已經失衡」等內部因素。並強調修憲不能只是單純考慮「青年」需要什麼樣的憲法，而是台灣需要什麼樣的憲法。
針對五權中要不要廢考監，巴黎第一大學法學博士許有為指出，「如果五權分立這麼好，要不要分更細到100權？這樣的制衡會有多複雜可以想像，我國憲政運作到現在還沒出亂子真是天祐台灣。」他提出可在立法院設立專門的監察委員會，另外也不用怕總統權力過大，因為國會會有完整監督的力量。