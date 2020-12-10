修憲論壇／談中華民國憲法　陳柏惟大力抨擊「很荒謬」

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當日第三場論壇主題為《當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》，談到修憲、制憲等議題。陳柏惟在開頭首先暗諷，「待會有人（指下一位講者立委陳玉珍）會說，他支持多元民主，但其實並不支持自由民主」，不過，他也很開心在場也有「中方（指中國國民黨）的代表」來參與討論。語畢後，引起現場青年一陣大笑。
對於中華民國憲法議題，陳柏惟先問在場與會青年，「台灣到底有沒有建國成功？」現場青年同意、不同意的立場皆有。隨後，陳柏惟提到，目前在全台灣不管北中南都有建國路，這大多是當初國民黨來台後才設立，這不管是意味著什麼，都透露出建國未完成的感覺。
陳柏惟談到，中華民國憲法所謂的領土，從來沒有一天是擁有全部疆域，例如袁世凱稱帝之前，台灣並未在中華民國疆域內（當時台灣為日治時期）；而在袁世凱稱帝後，袁世凱軍閥所轄地區也不在所謂中華民國疆域內，所以當時國民政府才要有「北伐」；抗戰結束後，外蒙古隨之獨立，所以「秋海棠」這個大地圖也未完整，「後來大家就知道，所謂大陸地區的中國人就跑來台灣了」。
陳柏惟表示，在大航海時代有個「流行文化」，不管是海盜、殖民者到殖民地後，會把家鄉地名拿到當地；當時國民政府的蔣介石來台後，就認為台灣是「蠻夷之邦」，所以才會把中國的地名套入在全台各地，所以台北西南方會有重慶、東北方會有中國東北的地名。
談到「中華民國」這四個字，陳柏惟相當不以為然。他舉例，有個中華民國社區原本要成立中華民國社區發展協會，但在成立途中房子賣掉了，他們來到一個名叫台灣的社區，但卻仍是要成立一個中華民國社區發展協會，所訂的規矩也是在講過去中華民國社區的事，「如果你是中國來的委員會，必然想到就是有一天要回去中國」。
陳柏惟再舉例，如果有一天共產黨倒台，那依照中華民國憲法，政府還要帶兵去打北京、外蒙古，「你不覺得這很荒謬嗎？」
談回憲法議題，陳柏惟說，憲這個字，依據「中國古文明」所講，是「選法視人」，是所謂的最高法律，但要談到這個最高法律之前，「問題是我們到底有沒有國家？」
陳柏惟談到，依據國際上的慣例，是先有國家再有政府，但台灣現況是有政府、制度、稅金，但在外交、國防上受到中國打壓，很難交到朋友，且沒有國家，「這是台灣人最大悲哀」。
至於基進黨所倡議的台獨議題，他強調，過去會有人說台灣不能獨立，是民進黨害的，「但民進黨又不是喊台灣獨立選上的，所以未來基進黨如果過半，就可以獨立」。語畢後，又引起在場年輕人一陣歡呼。
陳柏惟呼籲，「我輩年輕人」要去了解歷史，去做你覺得對的事情，「不是你要追女友，還要別人幫你吧？」如果你們認為台灣是我的國家，那就去爭取，這就是所謂的台灣價值。語後，陳柏惟轉頭向調侃林非凡說，這「沒有噹到你吧？」。最後，他再提到，想要什麼就要去爭取，這就是大家未來在台灣的道路上最需要的。