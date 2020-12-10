修憲論壇／修憲「接地氣」 陳佑維鼓勵大學生為自己發聲
修憲論壇／修憲「接地氣」 陳佑維鼓勵大學生為自己發聲
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-10 11:51:44｜update2020-12-10 12:00:09
《 NOWnews 今日新聞》今（ 10 ）日於台北喜來登飯店舉辦修憲論壇，找來學生團體及意見領袖共同為台灣的憲法找解方。針對青年學子參與修憲，台學聯秘書長陳佑維於首場論壇中點出關鍵問題，目前在大學場域中，僅有極少數學生關心修憲議題，要如何吸引群眾參與討論，是需要繼續努力的目標。
台學聯秘書長陳佑維表示，今日有不少大專院校代表參加修憲論壇，但這能代表台灣大學生關心憲法議題嗎？「我很想這樣告訴各位，但我沒辦法，這其實跟事實相去甚遠！」事實上，大學場域中僅有極少數學生是關心社會現況，即便是關心憲法的群族中，也不一定是針對修憲，大部分人反而是偏向制憲的方向討論，但也不排斥用修憲的手段逐步達到制憲的效果。陳佑維認為，無論廢考監、憲政體制、 18 歲公民權等議題，相信大家都有一定的理解，但除了法政學群的學生外，很少人會為這些議題去發聲，因此需要更務實地將三權分立、五權分立等高不可及的概念，包裝進實際的需求當中，才能吸引更多人參與討論，至於接下來的公投動員工作，也不會是單純由上而下，或是由意見領袖拋出修憲的理念，大家就會主動去投票。針對 18 歲公民權議題，陳佑維也提出自己想法，他直言，大多數 20 歲以上的大學生，並不會為了下一代的公民權努力，因此應該要把目標年齡層降低，將 20 歲以下的大學生、高中生，甚至是國中生，讓這些人利用說服他們的家長們，這或許是比較可行的方向。