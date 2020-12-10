修憲論壇／憲法是人民意志延伸　李俊俋籲青年發揮聲量

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李俊俋在論壇中提到，很少有憲改論壇規模這麼大，尤其5個政黨立委都在，可以坐下來沒丟東西還可談事情，這不容易，憲法本來就要坐下來共同討論，最重要是要讓不同世代聲音被大家聽到，長期從事憲政及憲改工作的他，今日也以「憲法工作者」身分從廢考監談現在青年需怎樣的憲法。
李俊俋除解釋當年《中華民國憲法》的設計與想法，再點出當前考試院及監察院所面臨的問題，並提出未來考、監兩院的修正方向建議。他指出，所謂《中華民國憲法》即三民主義、五權憲法，人民有權、政府有能，即所謂「權能區分」。人民有權，由國民大會代表人民行使權利，政府有能分為五院，即行政、立法、考試、監察及司法院，五院彼此監督制衡，只是經7次修憲也產生了一些問題，現在中華民國憲法在台灣適用最大問題就是「先天不足，後天失調」，1947年公布實施的東西，硬要在2020年來用，就會有很多先天不足，運作也可能出現很多問題。
他就點出當前考試院面臨的問題。李俊俋認為，當時孫文想法是我國自隋唐以來即有科舉制度，為避免行政機關濫用私人，特別將考試院從行政院獨立出來，也使得目前也面臨3大問題，包括考用不合一，考試委員可決定要考那些科目、怎麼考？這樣到底合不合理？考試委員功能是否成為改革的阻礙？影響國家進步？2019年通過考試院組織法修正案，透過減少考委人數，逐步廢除考試院，而目前立法院有113位立委，這在憲法中有明訂，監察委員29人，考試委員在憲法就沒有規定，因此立法院也會在2019年通過考試院組織法修正，將考委人數減少。
當前監察院又面臨什麼問題？他指出孫文當初認為我國自古來即有御史大夫，為整飭吏治，將監察院從立法院獨立出來，但經過修憲後發生最大的問題是，監察院最大權力就是彈劾、糾舉權，但為何監察院可以去彈劾、糾舉行政機關？理由很簡單，監察院本身設計是民意機關，代表人民可監督政府及官員有無違法失職及監用權力。但很遺憾，因修憲關係，現在監察院已不是民意機關了，現在憑什麼繼續彈劾、糾舉，權力來源為何？此外，監察與司法院長期對抗大家也都很清楚，還有監察院與立法院間的衝突，主要在於調查權及調閱權。
對於當前考試院與監察院問題該如何修正？在考試院這部分，李俊俋認為可從4方向著手，一、行政院下成立獨立考試機關（三級），掌管考試業務。二、原考試院權限，銓敘、撫卹、退休、考績、級俸、陞遷、褒獎等法制事項，由銓敘部與行政院人事行政總處合併成「人力資源部」，掌管相關事項，仍屬行政院下。三、原屬考試院「保障」業務，以法律定之。四、原屬保障暨培訓委員會（保制會）之訓練項目，非憲法規定的權限另以法律定之。
至於監察院要怎麼改？李俊俋也提出4大方向，一、原監察院職權併入立法院；並將本屬國會的固有權能「國會調查權」，予以明確入憲規範；二、立法院內另設監察委員會（特種委員），成員7-9人，由總統提名、經立法院同意任命之，行使彈劾、糾舉等權限。三、配合監察院的廢除，原監院國家人權委員會另外入憲，新增憲法增修條文第四條之一、修正第七條。四、原監院審計權，另設國家審計委員會以獨立方式運作，就國家之決算審核，並向立法院提出審核報告。
不過，與會學生也提出質疑，廢考、監院後，在行政院及立法院另設獨立機關，其獨立性令人質疑，對此，李俊俋回應獨立機關定義要先弄清楚，也有分級，但重點在獨立行使職權，不在於是不是由總統或行政院提名，當然有人會聯想若總統提名就不可能獨立，但必須相信民主體制，獨立機關的人會去獨立運作，如果用選舉可能會更複雜。