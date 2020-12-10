國際人權日美使館微博po文！籲有話大膽說 陸民留言爆刷
國際人權日美使館微博po文！籲有話大膽說 陸民留言爆刷
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-10 12:14:07｜update2020-12-10 12:14:48
12 月 10 日是國際人權日（ Human Rights Day ），美國駐中國大使館在前一天( 9 日)於微博上 po 文，鼓勵中國民眾在當天「大膽說、站出來」，以此討論表達自由的重要性， po 文並採用香港示威者上街的照片，吸引大批中國網友灌爆留言區，以新冠肺炎死亡人數、非裔屢遭濫殺等問題回嗆。
美國駐中國大使館 9 日在微博發文，聲稱美方會在中國時間 10 日晚上 8 點，透過臉書舉辦線上討論會，「屆時會有一組專家就世界各地在表達自由方面存在的挑戰展開討論。專家還會就公民參與在政府和機構問責中發揮的關鍵作用分享自己的觀點，並回答直播觀眾的問題，來加入我們的討論吧！」由於美中關係緊張，美方多次指控中方迫害香港、新疆維吾爾族人的自由與人權，所以美國大使館這則貼文也立刻吸引大批網友前去刷屏，不少人在下方留言，嗆道：「黑人的人權呢」、「 I can't breathe! 」、「 BLM 」（ Black Lives Matter 的英文縮寫）。
「I can't breathe! 」是今年 5 月 25 日明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（ George Floyd ）遭白人警察過度執法、以膝蓋重壓頸部，失去意識前說的最後一句話，弗洛伊德之死也引發後續美國多地示威與暴動。此外也有中國網友以美國新冠疫情失控做文章，打下：「你提倡什麼你就缺什麼，你們的邏輯，病死也是人權，因為他有選擇死亡的權利」、「那就大聲說說看，美國政府誰來為 28 萬死者負責」。還有人提到澳洲軍人被爆料在阿富汗濫殺平民及戰俘一事，嘲諷說：「支持阿富汗人民去澳大利亞抗議」、「我親愛的美國爸爸，請你為受澳大利亞迫害的阿富汗孩子發聲」。