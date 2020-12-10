沒連任壓力 蔡英文：盼朝野、世代合作尋找最大憲改共識
沒連任壓力 蔡英文：盼朝野、世代合作尋找最大憲改共識
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-10 12:22:53
《NOWnews今日新聞》今（10）日舉行第二屆修憲論壇，總統蔡英文現身致詞，與青年談未來憲政改革工程的藍圖，稍早她也在臉書上再度強調「朝野合作、世代合作」是憲改成功的必要條件，她也樂見18歲公民權有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進，契合台灣社會價值。
蔡英文說，她今天出席《NOWnews 今日新聞》舉辦的修憲論壇「年輕世代憲政藍圖與願景」。現場有很多年輕朋友，也有朝野政黨的代表，充分表現出大家對修憲的期待。她說她在今年520時，就已經做出宣示國家體制的強化以及民主的深化，是未來四年的重要工作之一。蔡英文指出，目前立法院已經成立修憲委員會，在眾多憲改議題裡，18歲公民權是朝野都有共識的項目。《民法》把成年年齡下修為18歲的草案，也正在審議當中。她相當樂見18歲公民權有明確的進展，讓憲法和法律有機會與時俱進，契合台灣社會的價值。同時她也期待年輕朋友都能積極表達意見，不只是18歲公民權，每一種憲改的主張都需要多聽聽青年的意見。
而針對今日的修憲論壇，國內有立委席次的五個政黨都參加了論壇，蔡英文認為，修憲是國家大事，需要朝野合作才能達成，她期待，在修憲委員會運作的過程中，我們可以為了國家，也為了台灣的下一代，尋找出最大程度的修憲共識。
蔡英文說，她作為總統，而且是已經連任的總統，對國家體制的運作更純熟，也更有一些想法。「同時因為沒有連任壓力，我更能夠客觀思考國家憲政體制改革」，最後她也強調，「朝野合作，世代合作，這是憲改成功的必要條件」，也是台灣社會前進的必經過程。她會帶領執政團隊和執政黨為此努力，也需要各個政黨和公民社會共同努力，沒有人應該置身事外。