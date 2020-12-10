修憲論壇／陳冠安：修憲應考慮「2027武統台灣」外部壓力

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陳冠安表示，他是1990年代出生，或許大家對於修憲的認知有世代差距，但他認為修憲應該考慮外部環境壓力的問題。他指出，目前兩岸學者專家研判在中共建國百年、建軍百年，大約2027年間，可能是中國大陸對台灣的「武統可能時間表」，距離現在2020年已經蠻近。 如果中共把統一時程表放在檯面上，這對於中華民國、台灣人，都是需要去面對的外部環境困境，應該考量在內。
至於在解決內部問題方面，陳冠安認為目前有三個面向應該考慮，分別是「國家治理效能下降」、「社會對立衝突加劇」、「在野監督執政的失衡」。他指出，過去政治的衝突，大家都歸類於藍綠之爭，但在全球化之下，現在也有菁英與普羅大眾的對立衝突；另外在制衡能力下降方面，不僅是在野黨目前難以有效監督執政黨，也包括公民和社運團體難以有效監督政府施政。
陳冠安認為，在蔡英文總統時代，目前的公民團體監督政府的能力已經下降，過去是多元百花爭鳴，現在變成單元壓制，這些都是「需要一部什麼樣憲法」都應考慮進去的。
陳冠安指出，即使大家廢了考、監兩院，也會發現無法改變目前的困境。他認為政府機關最應該提升法治化程度，把文官中立性強化，不要成為執政黨的人質；監察院也要保障多元意見，應該容納小黨與非政黨人士的意見，才是政治權力共享，而非一把抓。至於在行政院方面，是否應該施行內閣制，恢復內閣同意權，都可以思考。
陳冠安呼籲，修憲應該思考讓體制能夠處理內外部的威脅，建立兩岸和平對話機制，不需要把對岸當成鐵板一塊，與對岸「鴿派」對話，都是可能的選項。
在青年學子提問方面，來自香港的東吳大學哲學系同學劉喆星提問「廢除監察院後，職權併入行政院或立法院，如果總統在政治權力占優勢，監察院是由總統提名，是變成一黨獨大。面對外部威脅方面，中共統一台灣的決心是一定有的，未來若是開戰，我還是同意蔣介石先生所說的『先安內，再攘外』，我們也可以把外部威脅視為推動改革的動力」。這位同學也提到，若是因為外部壓力而推動修憲，也有可能有偏向性的問題。
陳冠安回答，如果台灣內部認為兩岸「和平派」就是「投降派」、「中共同路人」，這樣對「鴿派」的運作空間就會限縮。如果這樣，修憲也無法解決現行的外部問題，只會變成整軍備戰，他個人不樂見發展到這樣的狀況。