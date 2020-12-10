面對昔日白色恐怖　江啟臣：國民黨要謙卑反省

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江啟臣抵達後，參觀當年美麗島大審的第一法庭和關押政治犯的仁愛樓，走到白色恐怖紀念碑，看到伯公江漢津的名字，江啟臣親手撫摸這塊屬於先人的石碑，感觸良多久久不願離去。
江啟臣受訪時表示，他特別選在國際人權日和美麗島41周年的日子，到白色恐怖時期專門關押政治犯的地方，格外具有意義；他也說，來這裡就是要見證、省思、檢討，歷史不能忘記，轉型正義就是要真相、撫慰、和解，這是我們面對過去這段歷史傷痕、追求轉型正義，唯一的一條道路。
江啟臣在自己的伯公名字前駐足，伸手撫摸良久，並表示，伯公江漢津是他爺爺的堂兄弟，在1950年被逮捕，一直到1975年才出來，1993年過世，看到他的名字，感到非常的難過與遺憾，作為威權時代唯一的執政黨，國民黨必須要謙卑、真誠地面對白色恐怖的錯誤，尤其是面對政治受難者的家屬，國民黨有必要展現謙卑反省的態度。
江啟臣強調，歷史必須要解密，真相必須公開，才有可能和解，雖然台灣已經民主化，都是過去這些先賢先烈，犧牲自己的生命、家庭促成的，過去在戒嚴時代，政府所做的對於人權的迫害，我們一方面必須反省、檢討，更要珍惜現在擁有的自由民主繁榮社會，所有和白色恐怖檔案有關的檔案，都應該對外公開。