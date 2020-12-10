凍結潛艦預算被質疑 江啟臣：和白色恐怖有何不同
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-10 13:17:37
國防部為執行「潛艦國造」原型艦造艦案，編列105.16億餘元預算支應，遭藍綠立委聯手凍結預算，國民黨主席江啟臣今（10日）表示，國會監督政府是民主政治的常態，民進黨不要執政了就忘記在野，「如果不能公開釋疑又不讓人民質疑，跟白色恐怖有什麼不一樣」。
國防部為執行「潛艦國造」原型艦造艦案，明年編列105.16億餘元預算支應，但藍委江啟臣、溫玉霞、呂玉玲、馬文君及綠委羅致政等人，由於對輸出許可取得和細部設計仍有疑慮，因此提案凍結預算50億到2000萬不等。江啟臣今（10日）上午10時許參訪國家人權博物館，江啟臣說，12月10日為國際人權日，民主政治的常態就是國會必須監督政府，其中包含審查預算在內，凍結預算是審查過程中的常態，「民進黨過去在野應該很清楚，不要執政了就忘記在野」。江啟臣強調，民主政治中國會監督是立委責任義務，人民質疑是他的權力，民主政治下負責任的執政黨，就應該接受人民質疑和國會監督，江啟臣也批評，「如果不能公開釋疑又不讓人民質疑，跟白色恐怖有什麼不一樣」。