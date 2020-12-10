海巡查獲海洛因毒品324塊市價32億　成功阻斷運毒集團

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海巡查獲海洛因毒品324塊市價32億　成功阻斷運毒集團

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-12-10 14:00:00

海巡查獲海洛因毒品324塊市價32億　成功阻斷運毒集團
▲海巡署防分署高雄查緝隊於今年7月24日於恆春外海54浬，登檢攔查恆春海口籍「億豐滿」號漁船，在密艙查獲大批毒品。（圖／記者黃正忠翻攝, 2020.12.10）
海巡署偵防分署高雄查緝隊於今年7月24日會同基隆、台中、鳳山、屏東、第十四海巡隊、第六岸巡隊、第五岸巡隊及刑事局偵八隊偵四隊等單位，於恆春外海54浬登檢恆春海口籍「億豐滿」號漁船，查獲第一級毒品海洛因324塊(毛重126.435公斤)，計市價近32億元，可供130萬人吸食，全案後續依違反「毒品危害防制條例」將林姓船長移送屏東地檢署偵辦。
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▲海巡人員在漁船密艙清查，當場查獲毒品證物第一級毒品海洛因324塊(毛重126.435公斤)，計市價近32億元，可供130萬人吸食。（圖／記者黃正忠攝,
▲海巡人員在漁船密艙清查，當場查獲毒品證物第一級毒品海洛因324塊(毛重126.435公斤)，計市價近32億元，可供130萬人吸食。（圖／記者黃正忠攝, 2020.12.10）
高雄查緝隊於今年初接獲情資，跨國運毒集團欲利用臺灣漁船走私大量毒品入境牟取暴利，經長期過濾、分析情資、並利用大數據研析比對掌握犯案時機，隨即通報第八巡防區進行勤務統合及運用雷達系統密切監控。
7月24日凌晨1時25分在恆春外海54浬發現該船，由第十四海巡隊派2艇進行海上攔阻登檢，並運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺針對漁船密艙清查，當場查獲毒品證物，其中包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，此手法在國內運毒史上乃為首見。

經長達4個月追緝幕後集團，將毒品交通、貨主及金主等成功溯源三層共逮捕5人，另專案小組聯合特勤人員於8月19日在高雄瑞豐商圈合力逮捕貨主時，過程中遭民眾側錄向媒體披露，所幸緊急收網保全證據，一舉瓦解以溫俊龍（60年次）為首之毒品走私集團。

▲其中包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，此手法在國內運毒史上乃為首見。（圖／記者黃正忠攝,
▲其中包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，此手法在國內運毒史上乃為首見。（圖／記者黃正忠攝, 2020.12.10）
高雄查緝隊強調，反毒是政府第一要務，亦全力貫徹行政院「新世代反毒策略」，為維護你、我及年輕學（幼）子身心健康，保障國家安全與社為穩定，拒絕毒品及不包庇毒品擴散是國民應有的態度，如民眾發現可疑不法毒品情事，請踴躍提出檢舉(報案專線118)，共同為建構一個清新的無毒家園而努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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