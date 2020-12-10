修憲論壇／游錫堃宣示2大目標　4黨立委分享觀點找共識

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修憲論壇／游錫堃宣示2大目標　4黨立委分享觀點找共識

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-10 15:40:34｜update2020-12-10 15:43:28

▲NOWnews今日新聞第二場論壇《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》登場，四黨立委們針對相關議題發表意見，即便過程困難也希望凝聚各界共識。（圖／NOWnews今日新聞攝影團隊）
▲NOWnews今日新聞第二場論壇《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》登場，四黨立委們針對相關議題發表意見，即便過程困難也希望凝聚各界共識。（圖／NOWnews今日新聞攝影團隊）
《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦第二屆修憲論壇，關注年輕世代憲政藍圖與願景。總統蔡英文蒞臨致詞呼籲修憲要朝野合作、世代合作，立法院長游錫堃也受邀演講，宣示「18歲公民權」與「降修憲門檻」兩大目標。而下午第二場論壇《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》登場，有學者坦言修憲議題是「時代的眼淚」，四黨立委們也針對相關議題發表意見，即便過程困難也希望凝聚各界共識。
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《NOWnews今日新聞》第二屆修憲論壇登場，下午由立法院長游錫堃針對憲政改革工程，分享觀點與目前進度，他指出要修非常好的憲法，可能要到立法院往後一兩屆，因為到時共識會更明確。但他宣示「無論如何，18歲公民權以及修憲門檻降低，要想辦法通過。」如果兩案都能通過，這次修憲就有60分，強調一定要先及格，當然也希望一百分，如果未來通過更多，那就更好。
▲《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦第二屆修憲論壇，總統蔡英文蒞臨致詞呼籲修憲要朝野合作、世代合作，立法院長游錫堃也受邀演講，宣示「18歲公民權」與「降修憲門檻」兩大目標。（圖／NOWnews今日新聞攝影團隊）
▲《NOWnews今日新聞》今（10）日舉辦第二屆修憲論壇，總統蔡英文蒞臨致詞呼籲修憲要朝野合作、世代合作，立法院長游錫堃也受邀演講，宣示「18歲公民權」與「降修憲門檻」兩大目標。（圖／NOWnews今日新聞攝影團隊）
 

隨後第二場論壇《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》由時代力量智庫執行長李兆立主持，青年代表台灣青年民主協會理事長張育萌、國民黨青年團團長陳柏翰、學者南科大財法所所長羅承宗、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委李貴敏、時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委張其祿等人參與，與現場青年學子進行對話。

針對修憲門檻等議題，主持人李兆立直言點出問題，每次憲改民調總有超過7成的民眾認為憲法應該改，但一般民間對這題目很冷感，就是因為「修憲門檻」實在太高，針對憲改，民眾不是覺得不用改，是覺得太難改。為此，國民黨青年團總團長陳柏翰表示，修憲門檻太高的問題，青年們應該向選區立委反應，才有可能改變。

時代力量立委邱顯智則認為，台灣必須打破修憲門檻過高的問題，讓憲改議題更容易被提出，提高社會大眾的注意力。他強調，從90年代至今有太多憲政問題需要解決，尤其是台灣人權狀況更是需要被關注的議題，像是近期的迫遷、公共徵收、外籍移工等問題，再到之前的邱和順案，被告出獄後仍喊冤至今，但卻求助無門。如果能將修憲門檻打破，讓這些憲改議題能引起大眾注意，這是一個相當迫切的問題。

南科大財法所所長羅承宗坦言，修憲這話題真的是「時代的眼淚」，從他還是年輕人時就已經在談，如今15年過去還是原地踏步。至於要怎麼改？他認為可以召開修憲委員會並投票高過門檻，然後再把門檻下修，不過這條路相當艱難。第二條路就是請大法官釋憲，再直接下修，這方案相對簡單，也是比較可行的路。

青年代表台灣青年民主協會理事長張育萌表示，修憲門檻不下修，其他的議題難以闖關，那下修18歲公民權恐怕只是鬼打牆，呼籲修憲門檻下修和增加不分區立委席次，納入更多小黨的聲音，讓台灣國會意見更完備，使憲法走出冰河時期，讓台灣進入第二次民主化。

民進黨立委陳亭妃也呼應張育萌的觀點，認為或許可以仿效德國，將現行的並立制改為聯立制，讓小黨在立法院有更多發揮空間，才能代表不同族群與專業。台灣民眾黨張其祿則直指現行的單一選區兩票制造成大黨恆強、小黨恆弱的現況，以民眾黨在2020大選的得票、席次，他們至少因為制度少了8席，他強調「要先確認比例是否公平，再討論席次要不要增加。」
針對修憲議題，國民黨立委李貴敏表示，國民黨目前仍在討論中尚未有結論，但希望透過民意的反映，形成內部共識並正確反映民意。她強調，修憲與一般的修法不同，修憲過程一定要戒慎恐懼，國民黨目前沒有排斥，但持開放態度，認為朝野一定要先有共識，否則只是繼續對立與撕裂，變成萊豬爭議的翻版。
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