修憲論壇／游錫堃宣示2大目標　4黨立委分享觀點找共識

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隨後第二場論壇《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》由時代力量智庫執行長李兆立主持，青年代表台灣青年民主協會理事長張育萌、國民黨青年團團長陳柏翰、學者南科大財法所所長羅承宗、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委李貴敏、時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委張其祿等人參與，與現場青年學子進行對話。
針對修憲門檻等議題，主持人李兆立直言點出問題，每次憲改民調總有超過7成的民眾認為憲法應該改，但一般民間對這題目很冷感，就是因為「修憲門檻」實在太高，針對憲改，民眾不是覺得不用改，是覺得太難改。為此，國民黨青年團總團長陳柏翰表示，修憲門檻太高的問題，青年們應該向選區立委反應，才有可能改變。
時代力量立委邱顯智則認為，台灣必須打破修憲門檻過高的問題，讓憲改議題更容易被提出，提高社會大眾的注意力。他強調，從90年代至今有太多憲政問題需要解決，尤其是台灣人權狀況更是需要被關注的議題，像是近期的迫遷、公共徵收、外籍移工等問題，再到之前的邱和順案，被告出獄後仍喊冤至今，但卻求助無門。如果能將修憲門檻打破，讓這些憲改議題能引起大眾注意，這是一個相當迫切的問題。
南科大財法所所長羅承宗坦言，修憲這話題真的是「時代的眼淚」，從他還是年輕人時就已經在談，如今15年過去還是原地踏步。至於要怎麼改？他認為可以召開修憲委員會並投票高過門檻，然後再把門檻下修，不過這條路相當艱難。第二條路就是請大法官釋憲，再直接下修，這方案相對簡單，也是比較可行的路。
青年代表台灣青年民主協會理事長張育萌表示，修憲門檻不下修，其他的議題難以闖關，那下修18歲公民權恐怕只是鬼打牆，呼籲修憲門檻下修和增加不分區立委席次，納入更多小黨的聲音，讓台灣國會意見更完備，使憲法走出冰河時期，讓台灣進入第二次民主化。
民進黨立委陳亭妃也呼應張育萌的觀點，認為或許可以仿效德國，將現行的並立制改為聯立制，讓小黨在立法院有更多發揮空間，才能代表不同族群與專業。台灣民眾黨張其祿則直指現行的單一選區兩票制造成大黨恆強、小黨恆弱的現況，以民眾黨在2020大選的得票、席次，他們至少因為制度少了8席，他強調「要先確認比例是否公平，再討論席次要不要增加。」
針對修憲議題，國民黨立委李貴敏表示，國民黨目前仍在討論中尚未有結論，但希望透過民意的反映，形成內部共識並正確反映民意。她強調，修憲與一般的修法不同，修憲過程一定要戒慎恐懼，國民黨目前沒有排斥，但持開放態度，認為朝野一定要先有共識，否則只是繼續對立與撕裂，變成萊豬爭議的翻版。