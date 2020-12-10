抱病進行市政總質詢 許慧玉：善盡民代職責
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-10 13:31:51
國民黨高雄市議員許慧玉在擔任前一任議員期間罹癌，此次議會會期期間多以書面質詢，今（10）日市政總質詢最後一天，決定抱病壓軸進行市政總質詢，許慧玉指出，雖然醫生不贊成，但她仍要善盡民意代表的職責，並針對排水、監視器、大社工業區降編等議題質詢高雄市長陳其邁。
高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）曾在10月29日公布「高雄市議會第三屆第 3 會期議員評鑑結果報告」，認為國民黨高雄市議員許慧玉「嚴重疏於問政」，除了書面提案，其他問政項目（口頭總質詢、法案審查、部門質詢、出席委員會）統統掛0，並指許議員於選舉前已知染病卻仍堅持參選，當選後卻無法善盡職責，以致這一屆3個會期皆因病疏於問政，顯然辜負選民所託。許慧玉今日決定在最後一天出席市政總質詢，質詢時首先請現場的局長拍手鼓掌，因為她質詢完大家至少會鬆了一口氣，許慧玉並表示其實她的身體還在調養，醫生並不建議她出來質詢，但她告訴醫生自己是民選的議員，已經休息很長的時間了，雖然有送很多書面資料，但還是要善盡民意代表的監督與職責，因為體力的關係，最後也留了約十分鐘給同黨議員運用。