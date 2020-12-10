彭文正演講被扣帽子 江啟臣批：走回以前白色恐怖
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-10 13:56:49
國民黨邀請前台大新聞研究所教授彭文正到中常會演講，引發民進黨的不滿，總統府也質疑國民黨主席江啟臣是否支持彭文正在中常會的談話立場？江啟臣受訪時痛批，彭文正的演講被扣帽子，等於走回以前的白色恐怖，令人遺憾。
江啟臣表示，國民黨在威權時代是執政黨，所以面對白色恐怖的錯誤必須檢討，今天台灣民主化了，國民黨接受不一樣的言論，是對言論自由的尊重，「現在的執政黨、過去民進黨的民主前輩們，執政後就忘了言論自由？彭教授到國民黨中常會演講難道必須全程被監聽嗎？他的言論也應該被扣帽子嗎？」。江啟臣說，他的伯公當初就是被扣紅帽入獄的，今日台灣民主不應再去扣任何人帽子，好不容易台灣民主化能摘掉這些紅帽，如今政府、執政黨卻又再做扣帽子的事，等同走回以前的白色恐怖，令人遺憾。對於國民黨立院黨團總召改由費鴻泰出任，蔡英文請民進黨立委保重，江啟臣表示，他不清楚蔡英文為何有此說法，這是對民主的污衊，他強調，如果執政黨會做事，做得好，在野黨也沒有任何抗爭、杯葛的必要，人民也不需要上街頭。