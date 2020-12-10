人權會活動 陳菊、柯建銘並肩坐一起引注目
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-10 14:21:27
今（10）日是國際人權日，監察院國家人權委員會舉行「台灣人權阿普貴（UPGRADE）」，監察院長陳菊與日前傳出摩擦的民進黨團立院總召柯建銘則並肩坐在一起，格外引人注目。總統蔡英文致詞時還特別說，今日出席的最重要還有立法院柯總召在這裡。
監察院今日舉辦台灣人權阿普貴（UPGRADE）活動，總統蔡英文、立委及外國駐台貴賓及民間團體也都出席，並由蔡英文與監察院長陳菊一起發表人權會的Logo。而日前曾因國家人權委員會職權行使法草案，跟國家人權委員會有摩擦的民進黨立法院黨團總召柯建銘，也坐在監察院長陳菊一旁。蔡英文致詞向來賓打招呼時還特別表示，今天「最重要我們還有立法院柯總召在這裡」。
蔡英文說，剛剛她先參觀了監察院國際人權日主題展。很清楚這些人權發展都是民主前輩付出代價才一點一滴累積而成。
蔡英文說，行政院也正在研議成立人權處，統籌推動跨部會的人權事務。
活動最後，也發表人權會的logo。人權會的logo是以台灣五大族群為設計發想，並彰顯台灣人民對自由、平等、民主及多元等的堅持與追求。
新聞來源為Newtalk 新頭殼