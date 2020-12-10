修憲論壇／超高門檻鬼打牆 張育萌：讓台灣第二次民主化
修憲論壇／超高門檻鬼打牆 張育萌：讓台灣第二次民主化
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-10 13:50:39｜update2020-12-10 13:53:14
總統蔡英文在今（2020）年第二任期就職典禮上宣示修憲決心，有感於憲法的不合時宜與種種問題，《NOWnews今日新聞》於今（10）日舉辦第二屆修憲論壇，邀集學者政要與青年學子，共同對修憲發表看法，第二場論壇以《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》為題，進行討論，台灣青年民主協會理事長張育萌指出，修憲門檻不下修，其他的議題難以闖關，那下修18歲公民權恐怕只是鬼打牆，呼籲修憲門檻下修和立委席次增加，讓台灣「第二次民主化」。
張育萌指出，「修憲門檻高得不像話」，立法院要跨黨派的共識，公民複決需要900多萬票，如果是用2020的選舉人來看是965萬票左右，如果把18歲到20歲的選舉權人也納進去，那就是將近1千萬票，雖然理想上我們希望年輕人能一同參與投票，但如果這群人現在有權利了，只會讓修憲變得更複雜，那就只是鬼打牆的邏輯。」張育萌也表示，其實在過去都有提出透過大法官釋憲解決門檻問題的相關討論，但從第8、第9屆立法院之中，釋憲的這條路徑並沒有進到政黨間的討論之中，只有非常多的學者呼籲，透過釋憲讓修憲門檻降低，而立法院的法制局此屆也作出建議指出，這樣的門檻是不可能達到的，如果不下修，其他議題都難以闖關。
張育萌強調，「兩條路徑都重視，才是負責任的政黨」，第一就是讓超高門檻硬碰硬，用修憲的規則修改憲法，讓立法委員實際和選民溝通，但如果地方立委沒有辦法保證召開公聽會和說明會，保證有一半的選民出來投票，那這條路恐怕行不通，第二則是走釋憲這條路，不過需要各個政黨監督、關注，將釋憲進入憲改視野。
最後從國會席次減半到現在社會上也有非常多的討論，張育萌也針對理想的國會席次發表看法，包含小黨的門檻比例應該降低，讓國會納入更多小黨的聲音，而不是讓大黨壟斷，再來是增加地方的席次，否則立委疲於選區服務，難以真正落實立委職責，最後則是不分區的立委席次應該增加，我國選擇出的地方民意代表與沒有包袱的不分區立委多出一半，有越多不分區立委才能推動更多多元民意價值的代議制。張育萌最後呼籲，應該讓憲法走出冰河時期，讓台灣國會希望更多元的聲音加入，讓台灣進入第二次民主化。