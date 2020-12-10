修憲論壇／力推憲改！游錫堃：修憲難度高、但還是要努力
修憲論壇／力推憲改！游錫堃：修憲難度高、但還是要努力
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-10 14:01:51｜update2020-12-10 14:57:33
立法院長游錫堃今（10）日出席《NOWnews今日新聞》修憲論壇，他會前受訪表示，關於立法院修憲委員會的運作，因為修憲期程要併大選，且立法院這會期是預算會期，所以到下個會期，修憲委員會才會比較熱烈。游錫堃也認為，這場修憲論壇非常好，成為一個平台讓大家來討論，有利於修憲案的通過，他知道修憲難度很高，但是還是要努力。
立法院這會期已成立修憲委員會，啟動修憲工程，不過尚未正式運作。對此，游錫堃受訪時說，這會期是預算會期，現在預算還在審、還沒通過。此外，修憲期程要跟大選併在一起，也就是要跟縣市長、縣市議員選舉併在一起，這樣通過機會比較大。游錫堃說，以這樣的期程來看，事實上還有時間。「下個會期大家應該比較熱烈」。
游錫堃指出，回想15年前，那時候要終結國民大會、立委席次減半，就是單一選區兩票制，要落實這樣的政策，大家有很多溝通、協調，到最後有一些妥協，就是修憲門檻提高得很高。
游錫堃說，因為修憲門檻很高，要通過修憲的話非常不容易，所以今天這樣的修憲論壇非常好，成為一個平台讓大家來討論，有意見也可以提出來，希望藉這樣的機會讓社會能更加重視、形成共識，這樣有利於修憲案的通過，他知道修憲難度很高，但是還是要努力。
游錫堃出席《NOWnews今日新聞》修憲論壇之後，隨即透過臉書表示，「透過修憲，我們才能實現理想的國家、政府與未來」。
游錫堃在臉書上說，感謝今日新聞舉辦《修憲論壇》，修憲是國家大事，事實上距離前一次修憲2005年已經有15年之久，然而修憲門檻相當高，立法院通過後，最後還需公民複決965萬的同意票，非常困難，需要台灣人共同的參與。
游錫堃指出，立法院在這會期成立修憲委員會後，已經收到38件提案，其中近半與「18歲公民權」有關，已是跨黨派具有高度共識的題目。我也相信，隨著未來台灣本土意識越加深植民心，修出更能代表國家意志的憲法，也會越來越容易。
游錫堃強調，修憲與每一位台灣人都有關，期許國人共同關心、參與修憲。