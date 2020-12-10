現代水墨大師洪根深 返澎成立美術館慨捐200件作品
現代水墨大師洪根深 返澎成立美術館慨捐200件作品
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-10 14:16:29
澎湖比台灣早開發約400年左右，海島的地理位置造就深厚的文化底蘊，台灣現代水墨發展的重要推手洪根深，在澎湖縣政府大力邀請之下，將自己的200件作品捐給文化局典藏，並在「原澎湖廳憲兵隊」成立洪根深美術館，未來結合天后宮、順城門、澎防部、馬公古城遺跡、澎湖水下博物館等，打造全台灣最具特色的「媽宮城文化藝術園區」，展現澎湖離島的瑰麗藝術氣息。
在幾度選址變更的曲折後，洪根深美術館終於落腳全台最古老的澎湖天后宮旁的一處歷史建築「原澎湖廳憲兵隊」；澎湖縣長賴峰偉、洪根深、文化局長王國裕等地方人士今（10）日上午一起見證歷史的一刻，美術館將於12月19日正式開館，並同時於12月18日舉辦「墨問」學術論壇，邀請全台代表性水墨創作者及學者展開對話，為台灣現代水墨發展再添新頁。
位於澎湖天后宮旁，也是全台第一街「馬公中央街」端點的「原澎湖廳憲兵隊」，具300餘年歷史，康煕年間即設澎湖水師協鎮署於此，後改為澎湖通判衙門；日治時期，設「澎湖島憲兵分隊」，並進行建物改選，今作為文創中心的入口建築，及同時被劃定為歷史建築的原馬房、和室、劍擊室，均為當年所築。
2019年洪根深將其近200件作品及大批收藏書籍、文物，捐贈澎湖縣政府文化局，作為一名傑出藝術創作者，也是美術運動及美術教育推動者，更是知名策展人；為凸顯他多元角色，在美術館開館同時，亦由他親自策劃「墨問──水墨創作風格趨向展」特展，作為該館洪根深作品常設展外，首場主題策劃展，並彰顯洪根深在台灣水墨創作發展脈絡中，由「現代」走向「後現代」的導師型地位。
洪根深美術館的設立與開館，讓馬房華麗變身成為美術館，提昇文化觀光的層次，也成為澎湖在文化發言上的有力展現，既是澎湖的驕傲，也是其他縣市可以思考、借鑑的典範。