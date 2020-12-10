修憲論壇／回應青年訴求　陳亭妃：在選區催出過半複決票

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但陳亭妃說她在提案的過程中感受很深，因為修憲的超高門檻，從提案就開始，所以當她的國家正常化提案被反對後，有很多年輕人在臉書上問她「民進黨在立法院不是過半，案子怎麼可能不會過？」這讓她驚覺，修憲跟社會的溝通性還不足，因為有很多民眾其實並不知道修憲不如一般法律的修改過程，只要過半就可以提案，而是要四分之三同意；民進黨在國會頂多過半，所以還是要凝聚各政黨的共識，才有辦法進到討論程序。
陳亭妃指出，台灣是全世界少數修憲門檻超高的國家，以德國為例，修憲要通過兩院二分之一同意、不用經過公民複決，日本則是通過兩院三分之二同意及簡單多數的公民複決；至於門檻該怎麼訂才能被民意、各個政黨接受？目前她也正在廣集各界意見。
陳亭妃也強調，修憲門檻一定要調降，否則就如同南科大財法所所長羅承宗所說，20年後，在做的大學生們都變大叔、大嬸後，台灣還是在這邊討論修憲門檻的問題。至於門檻下降是否會造成修憲過於頻繁？陳亭妃表示，修憲需要共識，國人不用擔心未來修憲會成為常態。
至於立委席次的部分，陳亭妃指出，立委席次從過去的225席減半為113席，現在又說113席不夠、應該增加不分區立委席次，作為當事人，談這樣的話題可能有點敏感，被說是立法院過度擴張，花的都是納稅人的錢，但這其實就是時代的改變與變遷，過去覺得225席太多，時間改變後變成113席，但這導致在立法院的8個委員會中，委員數過少，讓少數立委就可以主導法案進行。
陳亭妃認為，立委席次增加的議題，可以在凝聚更多共識，或許可以仿效德國，將現行的並立制改為聯立制，讓小黨在立法院有更多發揮空間，讓立法院有更多黨派的聲音，她個人是支持的，因為立法院本來就是要有很多不同的聲音，才能代表不同族群與專業。
面對青年擔憂，即便18歲公民權在立法院有共識，但面對超高公民複決門檻，倘若無法通過，恐怕只會讓問題更複雜。對此，陳亭妃也承諾，她願意在選區將憲改塑造成一個公民運動，盡力在她選區催出過半的公民複決同意票。希望18歲公民權跟修憲降低門檻可以有所突破。
陳亭妃也說，過去普遍都認為修憲議題很乏味，但今天看到《NOWnews今日新聞》舉辦論壇，而且有這麼多年輕人參加，讓她對修憲更有信心。