修憲論壇／游錫堃宣示兩大目標：18歲公民權、降修憲門檻

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游錫堃說，這次修憲距離2005年修憲有15年，15年已經是滿長的時間，但修憲還是很困難。他認為，要修非常好的憲法，可能要到立法院往後一兩屆，因為到時共識會更明確，現在立法委員的意見還是滿多不一樣的。
游錫堃提及，除了現在社會上常討論的議題，最近他還聽到制憲的主張，辜寬敏提一個公投案到中選會，希望大家同意讓總統主導修憲，這就是制憲。那到底要修憲還是制憲？五權還是三權？總統制還是內閣制？這些都是議題，所以修憲真的很重大，那要漸進式的修憲、還是整個來制憲？現在其實制憲的氣候好像還沒成熟。
游錫堃指出，這屆立法委員的修憲目前意見分歧，他認為，下屆或是下下屆，才會修出比較好的憲法，因為經過兩次選舉，到時台灣主體性的思想應該更加深植民心，國家意志形成，修憲會比較容易。而現在妥協性會比較高，單一政黨也無法通過修憲案，除了18歲公民權以外，其他案子可能就需要妥協，有點像回到2005年，要單一選區兩票制、廢國代，那修憲門檻就要提高，高到大家覺得修憲真的很困難。
游錫堃表示，修憲門檻很高，依照憲法增修條文第12條，就是要四分之一立法委員的提議，四分之三出席，出席委員四分之三的決議，公告半年，公民複決。那公民複決也差不多要965萬人同意，等於要比蔡英文總統得票數再多140萬，而蔡總統得票數已經是歷史新高了，這真的非常不容易。
游錫堃說，立法院已經成立修憲委員會，有39位立法委員，依照三分之一立委加一人來決定這個數字。為什麼到現在還沒有運作？因為這會期是預算會期，還有其他重大議題，在預算通過後，下個會期修憲的討論會比較熱絡。
游錫堃透露，目前立法院收到的修憲案有38件，非常踴躍，38件裡面，降低18歲公民權的有15案，有關廢考監有5個案，這也是大家比較關心的，另外也有提到閣權同意權的。現行政府體制有人稱為「半總統制」，那閣揆同意權回歸立法院的話，又會有點往「內閣制」走，台灣該往總統制還是內閣制走？會是未來修憲會討論到的，也歡迎大家多多討論。
「無論如何，18歲公民權以及修憲門檻降低，要想辦法通過。」游錫堃認為，這一次，大家對於18歲公民權的共識比較高，公民複決通過的機會也比較高；如果修憲門檻降低，也有助於未來的修憲，不然未來一樣是困境。如果這兩案能通過，這次的修憲就有60分，一定要先及格，當然他也希望一百分，如果未來通過更多，那就更好。
游錫堃最後強調，人民要什麼樣的生活、什麼樣的政府、什麼樣的國家，為了理想的政府、理想的國家、理想的未來，那就是要修憲。