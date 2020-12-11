恭喜台灣通過同婚法案！「暮光女」：很替你們感到開心

電影《求婚好意外》是台灣同婚通過後，首部「普遍級」同志愛情喜劇，而聽聞台灣是亞洲首個通過同婚的國家，片中兩位女主角克莉絲汀史都華和麥坎西戴維斯，也異口同聲驚呼：「恭喜台灣！相信法案通過後對許多人來說都鬆了一口氣，我們很替你們感到開心！」

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克莉絲汀史都華於有榮焉的表示：「我非常驕傲能參與這部片的演出，能由好萊塢影業來發行以同志為主角的聖誕愛情喜劇，是我從來沒有想過的事。」而在片中和史都華飾演情侶的麥坎西戴維斯，也表示：「為了更認識彼此，開拍前我們特別約出來吃過幾次晚餐，克莉絲汀史都華真的是一個很棒的演員，她很有趣也很特別，我從很久以前就很喜歡她了。」

▲▼克莉絲汀史都華在片中的另一半是麥坎西戴維斯（上圖右四，下圖右）。（圖／索尼影業）

史都華則形容片中另一半：「當初我跟導演可莉杜瓦討論，要找誰來演我的女友時，就有提到這個對手必須要能保持開放態度，並讓人印象很深刻。開拍前我與麥坎西戴維斯其實並不熟，但開拍一周後我們馬上就成為好姊妹，她絕對是當我另一半最對的選擇！」

當初導演可莉杜瓦在拍攝《求婚好意外》前，參考不少好萊塢經典愛情喜劇，如《當哈利遇上莎莉》或《西雅圖夜未眠》，因此克莉絲汀史都華也興奮表示：「我在飛機上看《當哈利遇上莎莉》時，那就是我想要呈現的感覺，兩個戀人之間情緒的渲染力很真誠。」