修憲論壇／李貴敏：國民黨對修憲開放不排斥 歡迎給意見
修憲論壇／李貴敏：國民黨對修憲開放不排斥 歡迎給意見
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-10 14:53:48
國民黨立委李貴敏今天(10)受邀出席《NOWnews 今日新聞》第二屆修憲論壇第二場論壇時表示，國民黨對於修憲持開放態度，目前尚未有共識，歡迎民眾提供意見給國民黨，未來會依據人民的需求做出最適宜的決定。
李貴敏出席修憲論壇第二場「修憲門檻與立委席次，如何調整才是青年需要的」議題場次，她指出，在民主憲政的今天，人民才是國家的主人翁，她看到現場的年輕朋友們關心憲政體制發展，相信有年輕人的支持，一定能打造所期待的社會。不過李貴敏表示，今天雖然她出席修憲論壇，但她無法代表國民黨公布方向，因為國民黨目前對於修憲仍持開放態度，尚未有結論，但國民黨持續在思考與改進中。例如，國民黨內部正在討論「要不要廢考監兩院」，曾委外做過數次民調，國民黨不會基於政黨利益而先有定見，然後去找理由支持或反對，完全是開放態度，希望透過民意的反映，形成內部共識，最後正確反映民意。
李貴敏說，就因為國民黨對修憲還沒有定論，所以可以接納各種意見，歡迎大家給國民黨建議，國民黨聽到後，就會著手內部討論，做出符合全民需求的決議。李貴敏強調，修憲與一般的修法不一樣，修憲會有更大的影響，修憲過程一定要戒慎恐懼，國民黨目前沒有排斥，也持開放態度，但朝野一定要先有共識，否則只是繼續對立與撕裂，變成萊豬爭議的翻版。