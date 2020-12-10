修憲論壇／修憲門檻太高？陳柏翰：立委應表態支持下修

《NOWnews今日新聞》今（10）日在舉辦第二次修憲論壇，以青年學子為主體勾勒出台灣的憲法樣貌，下午場討論《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》國民黨青年團團長陳柏翰表示，修憲門檻太高的問題，立委要表達支持立場才有可能改變。

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陳柏翰表示，

陳柏翰