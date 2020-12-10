修憲論壇／修憲門檻太高？陳柏翰：立委應表態支持下修
修憲論壇／修憲門檻太高？陳柏翰：立委應表態支持下修
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-10 15:41:57｜update2020-12-10 15:43:00
《NOWnews今日新聞》今（10）日在舉辦第二次修憲論壇，以青年學子為主體勾勒出台灣的憲法樣貌，下午場討論《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》國民黨青年團團長陳柏翰表示，修憲門檻太高的問題，立委要表達支持立場才有可能改變。
陳柏翰表示，修憲門檻與立委席次不是截然分開的東西，當初會有高修憲門檻是因為2005年決定採用單一選區兩票制，是為了防止單一政黨容易拿到很高的席次，但跟得票率有很大落差，防止單一政黨輕易掌控憲法。陳柏翰以歐洲國家為例，大部分選擇2/3為門檻，就能體現共識，但以2020年我國國會選舉為例，民進黨得票率與席次率落差達20％，是單一選區兩票制實施後最大落差，所以有改制必要。陳柏翰認為複數選區制或許可行，有些鄉鎮的選區規模，一個縣就一個選區，或是4、5個鄉鎮就一個選區，選區規模可以思考調整。立法院應該去反應民意，再來針對門檻做調整才是可行性方式，青年團體、各大學學生、國民黨青年團會都有嘗試用各種方式傳輸到社會，面對如此高修憲門檻，仰賴每個政黨協力的幫忙，立委應該回去面對選民，說明修憲有可能，這樣才能推進修憲。