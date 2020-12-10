修憲論壇／打破過高的修憲門檻 邱顯智：法律須與時俱進
修憲論壇／打破過高的修憲門檻 邱顯智：法律須與時俱進
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-10 14:56:50｜update2020-12-10 14:56:52
《 NOWnews 今日新聞》今（ 10 ）日舉辦第二屆修憲論壇，下午聚焦《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》進行討論，時代力量立委邱顯智認為，台灣必須打破修憲門檻過高的問題，才能有利於憲法學整體發展，同時讓憲改議題更容易被提出，提高社會大眾的注意力。
時代力量立委邱顯智表示，台灣的民法、刑法、刑事訴訟法等，幾乎都是繼受德國，不過德國是將憲法視為法律案之一，台灣卻在 2005 年最後一次修憲後，將修憲賦予一個「超高門檻」，妨礙憲法學的整體發展。依據《憲法增修條文》第 12 條，修憲案須由 1/4 席次立法委員提議，3/4 出席，及出席委員 3/4 決議；提出憲法修正案並於公告半年後，過半數選舉人投票同意，才可能通過。邱顯智指出，憲法須隨時代與時俱進，才可以呼應社會的需求，就像憲法第 130 條規定，須年滿 20 歲才有選舉權，邱顯智直呼「天啊！這都要獨步全球」，歐洲不少國家早已改為 18 歲、甚至 16 歲就有選舉權，台灣不應該再制定過高的修憲門檻。
邱顯智說，時代力量提出的修憲版本，修憲案提議應從立法委員 3/4 出席、 3/4 同意，下修至 2/3 出席、 2/3 同意，交付公民複決的門檻也應從選舉人總數 1/2 ，下修至 1/2 投票、1/2同意。邱顯智強調，從 90 年代至今有太多憲政問題需要解決，尤其是台灣人權狀況更是需要被關注的議題，像是近期的迫遷、公共徵收、外籍移工等問題，再到之前的邱和順案，被告出獄後仍喊冤至今，但卻求助無門。如果能將修憲門檻打破，讓這些憲改議題能引起大眾注意，這是一個相當迫切的問題。