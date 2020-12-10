修憲論壇／席次無法反應民意 張其祿：不分區立委應增加
修憲論壇／席次無法反應民意 張其祿：不分區立委應增加
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-10 14:56:56
《NOWnews今日新聞》今（10）日於台北喜來登飯店舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，邀請學者、政黨代表、青年代表共同討論。下午場討論《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》台灣民眾黨張其祿直指現行的單一選區兩票制造成大黨恆強、小黨恆弱的現況，他表示以台灣民眾黨在2020大選的得票、席次，他們至少因為制度少了8席，「要先確認比例是否公平，再討論席次要不要增加。」
張其祿表示，在這次總統大選中，台灣民眾黨拿下了11%的政黨票，但最後只得到5席，他認為以立法院共113席的席次來說，民眾黨就因為制度硬生生少了8席，「修憲應該要能把制度調整，席次跟得票要成比例，不會造成我有票但沒有席次，確定這個討論席次要不要增加才有意義。」張其祿指出，以現在的立院席次分配，區域立委要兼顧選區經營，有的連路燈不亮都要管，影響到全國性議題的問政品質，他認為應該增加不分區立委席次，讓每個政黨的得票率更能具體反應在立委席次上，才能容納更多元的聲音。
對於修憲，張其祿也說，現在的中華民國憲法，是在國民政府還在中國制定，是大中國架構下的憲法，甚至制定後也施行沒多久，國民政府就退到台灣，在台灣政治、經濟發展的過程中「穿破衣補破衣」，而現在已經出現很大的問題，「憲法除了政府體制，還有人權的問題，在這部分是完全不合格的。」張其祿指出，很多台灣人都認為「能投票就是民主、自由」，但很多社會、經濟的基本人權，台灣人都無法享受到，「最近在說居住正義、打房，大家都知道，只要你是受薪階級，在台北買房就不可能，很多人認為有投票就有保障，但你的社會、經濟正義其實沒受到保障」。