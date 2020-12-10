修憲論壇／席次無法反應民意　張其祿：不分區立委應增加

《NOWnews今日新聞》今（10）日於台北喜來登飯店舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，邀請學者、政黨代表、青年代表共同討論。下午場討論《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》台灣民眾黨張其祿直指現行的單一選區兩票制造成大黨恆強、小黨恆弱的現況，他表示以台灣民眾黨在2020大選的得票、席次，他們至少因為制度少了8席，

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