香港疫情連環爆！大型住宅區淪陷　單位住戶全撤往隔離營

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袁國勇視察過現場後，發現單位的地下水管全接到同一個污水道（糞渠），設計與淘大花園相似，懷疑病毒是經由污水道或糞渠傳播，但仍有待渠務署或屋宇署檢查才能下定論。 2003 年，九龍灣淘大花園曾於 SARS 期間爆發 300 多人集體感染的事件，當時專家研判，病毒是藉由排糞管等管道傳播。不過袁國勇也強調，儘管有部份情況類似當年的淘大花園，但麗晶花園的結構與前者仍有不同，故危險性應比當年淘大花園低。
為了以防萬一，當局決定把第 6 座所有D單位居民都先遷到竹篙灣的隔離營，其他居民亦須接受強制檢測，至本月 20 日還要再檢測第 2 次。由於所住社區出現多名確診病患，麗晶花園不少居民都表示，擔心社區內存在無症狀感染者，紛紛表示會盡量留在家中。當局並建議居民在家如廁最好都戴上口罩，沖馬桶時可以加入洗潔精或消毒液。
香港自上個月中旬爆發第 4 波疫情，至今已有上千人確診，疫情經跳舞群組擴散，逐漸流傳至不少大樓及中產社區，港府 9 日公布有 5 處需強制檢測，包含葵盛西邨第 8 座(已有 22 人染病)、九龍灣麗晶花園第 6 座、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣、一田百貨沙田分店和將軍澳藍田隧道，曾於近期赴上述地點的居民、訪客、工作人員，最晚下週一就必須完成檢測。
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