《臺灣三部曲》演員特訓ing！重現400年前「西拉雅獵人」

魏德聖導演籌備20年的史詩之作《臺灣三部曲》，將於明年8月開拍，目前已有超過70名工作人員，進組投入前置工作，更有日韓跨國團隊克服困難來台，希望重現400年前草原上西拉雅獵人的英姿，將最好的作品呈現給觀眾。

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《臺灣三部曲》將重現400年前大航海時代的台灣，製作規模宏大，從劇本到美術、道具、場景無一不考究，盡力還原當時的台灣風情，除電影各場景動工搭建，戲服、道具也參考史料打造，團隊花了2個月半的時間，訓練50多名素人演員，希望重現400年前西拉雅獵人的英姿，預計於12月底確定《首部曲：火焚之軀》的主要角色人選。

▲魏德聖導演（右二）與造型團隊討論戲服的設計。（圖／米倉影業）

距離電影開拍還有9個月，劇組已召集70名工作人員入組，魏德聖導演說：「前製期就有這麼多工作人員，應該是台灣電影少有的大規模。」而且每月至少花費600萬以上的人事費用，這筆金額是不小的壓力，但魏德聖導演表示：「現在雖然花得多，但這計畫這麼龐大，不能有閃失，每個層面都要面面俱到，提前準備到位還是比較安心。」

▲魏德聖導演（中）與劇組確認場景放樣勘驗。（圖／米倉影業）

但龐大的經費與支出，仍是劇組不小的壓力，他們希望各界能夠持續響應集資，透過群眾的力量與支持，一起完成《臺灣三部曲》，截至目前為止，集資已募得1億2385萬元，不過距離3部電影的製作費40億元，仍有很長的路，目前也持續集資中。電影集資計畫（

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魏德聖導演感謝說：「謝謝各界踴躍幫忙，雖然資金缺口仍在，但我們也努力找更多投資。國發會、文化部、經濟部和眾多立委，也傾全力支持這個台灣400年系列計畫，對我們來說都是非常大的幫助。期望更多朋友可以加入投資贊助，讓我們一起將這份屬於台灣的歷史與感動，透過電影延續下去，一起協力打造《臺灣三部曲》。」