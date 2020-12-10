科技公司擴廠不忘守護老樹　為53棵羅漢松找到新家

總部設於台中梧棲的宇隆科技，因為擴廠在中港園區規畫新廠時，發現基地有53棵樹齡逾20年的老羅漢松，宇隆老董劉俊昌是位愛樹人，透過台灣老樹救援協會牽線，為老樹找到新家─雲林縣海口北極殿廟宇，今天舉辦捐贈儀式，協會理事長吳春山代表接受，擴廠不忘守護環境傳為美談。

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宇隆科技由生產傳統自動車床零件起家，經過逾40年創新變革，目前專業於精密金屬零件等加工，客戶囊括全球最大汽車電子廠BOSCH、美國變速箱大廠Borg Warner及世界最大糖尿病藥廠Novo Nordisk等，宇隆生產的引擎噴油嘴零件，更是供應BMW、賓士、福斯等一線車廠，可說是台灣機械加工領域的隱形冠軍。

▲宇隆科技擴廠不忘守護老樹，今天舉辦老樹捐贈儀式，由台灣老樹救援協會接受後轉購北極殿。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.10)

為因應蒸蒸日上業務，宇隆科技斥資10億元另擇台中港園區增設新廠擴充產能，預計近期動工，2022年底竣工投產，宇隆董事長劉俊昌說，完成購地後有次前往巡視，發現基地上竟矗立53棵生機勃勃的羅漢松，相當壯觀；但由於新廠動線規劃、設計，必然得全面清除地上物，53棵生機盎然的老樹勢必面臨剷除命運，讓他相當不捨





劉俊昌一向具有環保意識，也是台灣老樹救援協會一員，常年捐款贊助協會致力搶救老樹。所以當自己面臨問題時，首先徵詢的是麗明營造董事長吳春山。吳春山身兼台灣老樹救援協會理事長，幾經評估移植及生長環境後，終於為53株羅漢松找到最適合的歸宿─雲林台西鄉海口村一座籌劃興建中的廟宇—北極殿。





吳春山說，冬天正是樹木移植好季節，這群羅漢松在適當時節移植到適當環境，一定能永續蓬勃生長，得知老羅漢松落腳更好生存環境，劉俊昌十分欣慰。

吳春山表示，有句話說「建設前必先破壞」，但如何在兩者之間取得最佳平衡，把環境傷害減到最低，就能達到共好雙贏目的。宇隆科技在這次擴廠計畫中，善盡企業社會責任，發展經濟不忘守護環境，為企業立下最好典範。