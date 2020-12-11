北川景子撫養孤兒長大 偷偷「出貨小朋友」！
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-12-11 08:00:00
全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫《約定的夢幻島》開拍真人版，由渡邊直美、北川景子演出孤兒院的母親，片中孤兒長大後都是「食用兒童」，全將被「出貨」給鬼品嚐。以美豔氣質深植人心的北川景子，和諧星渡邊直美黑化成亦正亦邪的經典漫畫角色，電影裡北川景子常詭異微笑，顛覆形象讓觀眾不寒而慄。
《約定的夢幻島》曾在2018年奪得日本「這本漫畫真厲害！男性篇」票選排行冠軍，甚至連法國、韓國都有驚人銷售量，美國更計畫將《約定》翻拍成真人劇集，由《蜘蛛人：新宇宙》導演羅德尼羅斯曼執導，足見這部動漫席捲全球的魅力。 《約定的夢幻島》真人電影將在1月20日全台上映，故事講述主角艾瑪（濱邊美波 飾）從小生活在「恩典農場孤兒院」，所有孤兒們被溫柔的教育員伊莎貝拉（北川景子 飾）細心照料，過著宛如天堂般的生活，直到某天艾瑪發現幕後駭人真相，原來所有孤兒都是撫育來提供給「鬼」的食物，因此艾瑪與夥伴們決定展開一場脫逃計畫。
預告中，女神北川景子演出經典角色「伊莎貝拉」，俐落又充滿書卷氣質的造型獲得眾多網友大讚：「根本是從漫畫裡走出來的！」、「完全神複製！」還有網友稱讚：「選角選到渡邊直美真的超威！」、「我看著看著怎麼覺得直美比較好吃」，出人意料地角色搭配讓粉絲期待度倍增。